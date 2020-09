En avril 2020, les fans de la série Riverdale ont été stupéfaits de révéler que l’actrice Marisol Nichols (Hermione Lodge) a consacré une partie de sa vie et de ses talents d’actrice à la lutte contre le trafic sexuel. Quatre mois plus tard, on sait désormais que Sony Pictures Television prépare une émission de télévision versée dans l’histoire vraie de Nichols en tant qu’agent d’infiltration au service du FBI.

Selon Deadline, le projet en est aux tout premiers stades de développement. Nichols est producteur exécutif et assumera probablement également le rôle principal. Cependant, il n’est pas clair si le spectacle survient dans les domaines de la fiction ou du documentaire.

L’histoire de l’actrice de 46 ans est pour le moins fascinante. Au printemps de cette année, le magazine Marie Claire a publié un profil d’elle sous le titre de « Le justicier hollywoodien ». Le texte qui suit un titre si frappant révèle que Marisol Nichols – avec son travail au cinéma et à la télévision – a consacré les six dernières années de sa vie à traquer les prédateurs sexuels.

En association avec le FBI, Operation Underground Railroad et les autorités locales, l’acteur a servi d’agent d’infiltration aux niveaux national et international. Les rôles que vous adoptez dans la poursuite des trafiquants / agresseurs d’enfants ont varié selon la situation. Il a joué, par exemple, une mère qui offre un enfant pour des tâches sexuelles ou aussi un bébé avec qui il serait victime de la traite.

Une décennie avant d’adopter cette «double vie», Nichols avait déjà exploré les tenants et les aboutissants de l’enquête policière alors qu’il se préparait à ses rôles de soutien dans le C.S.I. et loi et ordre: Unité spéciale pour les victimes. En fait, il a eu l’occasion de faire le tour de véritables détectives d’homicides et de stupéfiants.

«[Esa experiencia] Cela m’a donné beaucoup de respect pour ces gars », a déclaré l’actrice à Marie Claire. « Cela a piqué mon intérêt pour le monde de la traite des êtres humains, en réalisant et en étant vraiment de l’autre côté du ventre de la société. »

À l’écran, on verra bientôt Nichols dans la cinquième saison de Riverdale ainsi que dans le film policier Spirale: scie, dont la première est prévue le 21 mai 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.