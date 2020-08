Avec toutes les adaptations nouvelles et à venir du jeu vidéo au jeu de société, il y avait forcément un hic quelque part. Malheureusement pour Metal Gear Solid fans, cet hic leur est arrivé. L’éditeur du prochain jeu de société, IDW Games, a annoncé que son adaptation avait été reportée de cet été (ce qu’il en reste, vraiment) à l’été 2021.

Ce n’est pas la première fois que le jeu subit un retard. Initialement annoncé pour une sortie en 2019, IDW Games a déclaré en novembre 2019 que le jeu était repoussé à l’été 2020 (ce qui ne se produit évidemment pas maintenant). Les raisons du retard sont liées à la qualité, selon IDW Games.

«Nous ne compromettons pas nos normes de qualité de jeu que mérite notre communauté. Nous sommes résolument engagés à travailler avec le célèbre designer Emerson Matsuuchi pour donner vie à sa vision de ce titre sur la table, quel que soit le temps que cela prend.

Maintenant, cela peut sembler catastrophique, mais ne vous inquiétez pas. IDW a déclaré que le jeu «entrait dans sa dernière phase de test de jeu». En plus de cela, alors que le jeu approche de sa finalité, IDW partagera plus de détails sur MGS jusqu’à sa sortie, y compris la couverture du jeu, les composants et les missions.

De plus, pour ceux qui ont soutenu le projet depuis le début, IDW promet un ensemble de tutoriels et de missions jouables plus tard en décembre «pour vous mettre à niveau» avant l’arrivée du jeu.

Metal Gear Solid: Le jeu de société coûtera 125 $ US.