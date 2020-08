* En développement

Lady Gaga remporte le Tricon Award aux MTV VMA 2020

Gagnants des MTV VMAs 2020

Artiste de l’année

Lady Gaga

DaBaby

Justin Bieber

Megan Thee étalon

Post malone

Le weekend

Chanson de l’année

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Billie Eilish – « tout ce que je voulais »

Doja Cat – « Dites-le »

Megan Thee Stallion – « Savage »

Post Malone – « Cercles »

Roddy Ricch – « La boîte »

Vidéo de l’année

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Billie Eilish – « tout ce que je voulais »

Eminem ft. Juice WRLD – « Godzilla »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Taylor Swift – « L’homme »

Meilleure collaboration

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Ariana Grande et Justin Bieber – « Coincé avec U »

Black Eyed Peas ft. J Balvin – « RITMO (Bad Boys For Life) »

Ed Sheeran ft. Khalid – « Belles personnes »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Meilleur groupe

Bts

5 secondes d’été

Le 1975

BLACKPINK

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

MONSTA X

Maintenant uni

Vingt et un pilotes

Meilleur artiste push

Chat Doja

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate Mcrae

YUNGBLUD

Meilleure chanson pop

BTS – « Oui »

Halsey – « Tu devrais être triste »

Jonas Brothers – « Ce qu’un homme doit faire »

Justin Bieber ft. Quavo – « Intentions »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Taylor Swift – « Amant »

Meilleure chanson hip-hop

Megan Thee Stallion – « Savage »

DaBaby – « BOP »

Eminem ft. Juice WRLD – « Godzilla »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Roddy Ricch – « La boîte »

Travis Scott – « LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE »

Meilleure chanson rock

Coldplay – « Orphelins »

Blink-182 – « Happy Days »

Evanescence – « Wasted On You »

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – « Dear Future Self (Hands Up) »

Green Day – « Oh ouais! »

Les tueurs – « Attention »

Meilleure chanson alternative

Machine Gun Kelly – « Bloody Valentine »

Le 1975 – « Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir) »

All Time Low – « Une sorte de catastrophe »

FINNEAS – « Tombons amoureux pour la nuit »

Lana Del Rey – « Doin ‘Time »

Vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

Meilleure chanson latine

Maluma ft. J Balvin – «Que Pena»

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G et J Balvin – « Chine »

Bad Bunny – « Yo Perreo Sola »

Black Eyed Peas ft. Ozuna et J. Rey Soul – « MAMACITA »

J Balvin – « Jaune »

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Meilleure chanson R&B

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Alicia Keys – « Underdog »

Chloé x Halle – « Faites-le »

SA. ft. YG – « Slide »

Khalid ft. Summer Walker – «Onze»

Lizzo – « Parce que je t’aime »

Meilleure chanson K-Pop

BTS – « Oui »

(G) I-DLE – « Oh mon Dieu »

EXO – « Obsession »

Monsta X – « QUELQU’UN EST QUELQU’UN »

Demain X Ensemble – « 9 et trois quarts (en fuite) »

Velours rouge – « Psycho »

Meilleure chanson de l’été

Blackpink – « Comment tu aimes ça »

Cardi B ft. Megan l’étalon – « WAP »

Miley Cyrus – « Ciel de minuit »

DaBaby ft. Roddy Rich – «Rockstar»

DJ Khaled ft. Drake – « Popstar »

Doja Cat – « Dites-le »

Jack Harlow – « Whats Poppin »

Lil bébé ft. 42 Dugg – « Nous avons payé »

Dua Lipa – « Brise mon coeur »

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – « Savage (Remix) »

Pop Smoke ft. 50 Cent et Roddy Ric) – « The Woo »

Saint Jhn – « Roses »

Saweetie – «Tapez»

Harry Styles – « Sucre de pastèque »

Taylor Swift – « Cardigan »

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleure vidéo avec message positif

SA. – « Je ne peux pas respirer »

Anderson .Paak – « Verrouillage »

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer »

Demi Lovato – « Je m’aime »

Lil Baby – « La plus grande image »

Taylor Swift – « L’homme »

Meilleure vidéo maison

Ariana Grande ft. Justin Bieber – « Coincé avec U »

5 secondes d’été – « Wildflower »

Blink-182 – « Happy Days »

Drake – « Toosie Slide »

John Legend – « Plus grand amour »

Vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

Meilleure présentation de quarantaine

CNCO – débranché à la maison

Chloe & Halle – « Do It » sur MTV’s Prom-athon

DJ D-Nice – Club MTV présente #DanceTogether

John Legend – Série de concerts #togetherathome

Lady Gaga – « Smile » sur One World: Ensemble à la maison

Post Malone – Hommage au Nirvana

Meilleure direction

Taylor Swift – « L’homme » (Taylor Swift)

Billie Eilish – « xanny » (Billie Eilish)

Doja Cat – « Dites-le » (Hannah Lux Davis)

Dua Lipa – « Ne commencez pas maintenant » (Nabil)

Harry Styles – « Adore You » (Dave Meyers)

The Weeknd – « Blinding Lights » (Anton Tammi)

Meilleure photographie

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Rain On Me » (Thomas Kloss)

5 secondes d’été – « Old Me » (Kieran Fowler)

Camila Cabello ft. DaBaby – « My Oh My » (Scott Cunningham)

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer » (Christopher Probst)

Katy Perry – « Harleys à Hawaï » (Arnau Valls)

The Weeknd – « Blinding Lights » (Oliver Millar)

Meilleure direction artistique

Miley Cyrus – « La fille de la mère » (Christian Stone)

A $ AP Rocky – « Babushka Boi » (A $ AP Rocky et Nadia Lee Cohen)

Dua Lipa – « Physique » (Anna Colomé Nogu)

Harry Styles – « Adore You » (Laura Ellis Cricks)

Selena Gomez – « Petit ami » (Tatiana Van Sauter)

Taylor Swift – « Amant » (Ethan Tobman)

Meilleurs effets spéciaux

Dua Lipa – « Physique » (EIGHTY4)

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer » (Drive Studios)

Demi Lovato – « I Love Me » (Hoody FX)

Harry Styles – « Adore You » (Mathématiques)

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Rain On Me » (Ingenuity Studios)

Travis Scott – « Higest in the Room » (ArtJail, Scissor Films & Frender)

Meilleure chorégraphie

BTS – « On » (Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)

CNCO et Natti Natasha – « Honey Boo » (Kyle Hanagami)

DaBaby – « BOP » (Dani Leigh et Cherry)

Dua Lipa – « Physique » (Charme La’Donna)

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Rain On Me » (Richy Jackson)

Normani – «Motivation» (Sean Bankhead)

Meilleur montage

Miley Cyrus – « La fille de la mère » (Alexandre Moors, Nuno Xico)

Halsey – « Graveyard » (Emilie Aubry, Janne Vartia et Tim Montana)

James Blake – « Je ne peux pas croire la façon dont nous coulons » (Frank Lebon)

Lizzo – « Good As Hell » (Russell Santos et Sofia Kerpan)

ROSALÍA – « A Palé » (Andre Jones)

The Weeknd – « Blinding Lights » (Janne Vartia et Tim Montana)

Prix ​​Tricon

Lady Gaga