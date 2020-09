David Kopple rejoint Management 360 de CAA, où il travaille depuis 2010. Il travaille actuellement dans le département de l’éclairage cinématographique de l’agence.

Parmi les clients rejoignant Kopple chez Management 360 figurent José Padilha, Scott Alexander et Larry Karaszewski, Craig Zobel, Pablo Trapero, Peter Sollett, Adam Robitel, Joe Swanberg, Emily Jerome et John Curran. D’autres suivront probablement. Les clients représentés par la CAA sont censés rester à l’agence.

«Nous admirons depuis longtemps David en tant que personne d’une grande intégrité, d’un œil vif et d’un esprit d’entreprise», ont déclaré les partenaires de Management 360 dans un communiqué conjoint. «Nous sommes ravis de l’accueillir à 360 et nous sommes impatients de collaborer avec lui et ses clients de nouvelles manières passionnantes.»

Kopple est maintenant le dernier d’une liste croissante d’agents d’agences de premier plan qui se tournent vers des sociétés de gestion. Alors que la pandémie de coronavirus continue de freiner principalement la production et les événements en direct, les agences ressentent le pincement financier, avec de nombreuses réductions de salaire, congés et licenciements.

Beaucoup profitent également de cette occasion pour lancer de nouvelles entreprises. Peter Micelli, un ancien agent de la CAA qui a récemment démissionné de son poste de directeur de la stratégie d’Entertainment One, a lancé Range Media Partners avec plusieurs déserteurs d’un certain nombre d’agences de premier plan. Ailleurs, Phillip Sun, partenaire de WME, s’est associé à Charles D. King of Macro pour fonder une nouvelle entreprise appelée M88. Il a déjà attiré un certain nombre de clients de renom comme Michael B. Jordan, Idris Elba et Donald Glover.

La nouvelle de la sortie de Kopple intervient également un jour après que la CAA a annoncé qu’elle avait soumis un accord de franchise modifié à la WGA dans le but d’être à nouveau en mesure de représenter les écrivains. L’agence a signé un accord pour l’essentiel identique à celui signé par l’ICM en août, mais a demandé à la WGA de permettre à l’agence de céder sa propriété de l’entité de production affiliée wiip. La WGA a répondu peu de temps après et a précisé qu’elle n’accepterait pas les conditions de l’agence.