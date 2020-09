WME a suspendu l’agent Brent Smith, invoquant des «problèmes de comportement», a appris Variety. L’agence a ouvert une enquête, selon Deadline, qui a d’abord rapporté la nouvelle.

Smith a représenté une poignée de musiciens de haut niveau, dont Drake, Calvin Harris, Kendrick Lamar, Kid Cudi, Pharrell Williams, Childish Gambino et Frank Ocean. Bien que l’on ne sache pas ce qui a poussé l’agence à prendre de telles mesures, plusieurs sources disent à Variety que le moral bas et les luttes intestines ont dominé les activités quotidiennes en interne. Ces initiés décrivent la présence générale d’intimidation et de «comportement agressif» alimentés par un vide de pouvoir alors que les rangs supérieurs de WME ont changé. Une source note qu’un «changement de culture» sur le lieu de travail a été quelque peu un réveil brutal pour les agents longtemps ancrés dans «l’ancienne façon de faire les choses».

WME a refusé de commenter la suspension de Smith.

Smith a travaillé dans l’industrie de la musique pendant plus de 20 ans, débutant chez Frontier Booking International pour Ian Copeland. Il est ensuite passé à WME et est finalement devenu un partenaire, créant une clientèle impressionnante avec des nombres de streaming stupéfiants et des visites massives des arènes.

Mais avec la pandémie de coronavirus, l’industrie du tourisme a été bouleversée, perdant environ 90% de ses revenus en 2020 alors que les artistes et les fans ont été mis en quarantaine chez eux. Les agences à tous les niveaux ont été confrontées à des mises à pied et à des congés. La semaine dernière, Paradigm a licencié de manière permanente 180 de ses 600 employés, six mois après que ces membres du personnel de l’agence aient été temporairement licenciés en raison de la pandémie COVID-19.

En juin, WME a vu Marc Geiger, responsable mondial de la musique de l’agence, quitter après 17 ans. Il a été suivi par la codirectrice de la musique Sara Newkirk Simon, qui est devenue consultante au sein de la société mère Endeavour de WME.

À leur place, Lucy Dickins a été nommée co-responsable de la division musicale de WME, rejoignant Scott Clayton et Kirk Sommer, qui conservent également les titres de co-chefs. Les trois dirigent la division musicale de l’agence dont la liste comprend également The Weeknd, Shakira, Justin Timberlake, Bruno Mars, Luke Bryan et Eric Church, entre autres.