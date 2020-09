«Je me sens très maternel et maternel», a déclaré Lala. « Je pleure à propos de tout. »

Lala Kent a reçu le « meilleur cadeau » pour son 30e anniversaire.

Lors de l’épisode de mercredi de son podcast, « Give Them Lala … With Randall », la star de « Vanderpump Rules » a révélé qu’elle était enceinte et attendait son premier enfant avec son fiancé Randall Emmett.

.

Ed Sheeran et Cherry Seaborn annoncent la naissance de leur fille Lyra Antarctica: « Nous sommes sur Cloud Nine »

Voir l’histoire

« Je suis comme trembler en ce moment, parce que je ne peux pas croire que c’est une chose de la vie réelle. Je suis vraiment émue », a déclaré Lala, 30 ans, avant d’annoncer la nouvelle passionnante. « Je pleure à propos de tout, mais aujourd’hui, ce sont des larmes très heureuses. »

«Aujourd’hui, c’est mon 30e anniversaire et je ne peux pas penser à une autre façon de célébrer que de passer par vos écouteurs et vos haut-parleurs», a-t-elle poursuivi. «Et pour mes 30 ans, j’ai eu le plus beau cadeau qui m’était offert, mon corps m’a aussi aidé… Je suis enceinte!»

« Lala Kent, une future maman! » Randall, 49 ans, a ajouté avec enthousiasme.

Lala, qui est fiancée à Randall depuis 2018, a partagé son enthousiasme à l’idée de devenir maman, tout en plaisantant sur ses hormones de grossesse intenses.

« Je suis tellement excitée. Je me sens très maternelle et maternelle », a-t-elle exprimé. « C’est très intéressant et je vais essayer de ne pas brailler mes yeux. Je pleure à propos de tout. Je regarde le réfrigérateur et il pourrait être vide ou plein et je suis, genre, est [it] heureux ou triste, je ne sais pas. «

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

« La vie me frappe vraiment au visage », a ajouté Lala. «C’est comme, merde, je vais avoir 30 ans. Il y a quelque chose qui vit à l’intérieur de moi, qui grandit, qui est en soi … qu’est-ce que cette chose extraterrestre se passe?

«Ma vie change très rapidement et je n’aime pas le changement, même si ce sont toutes de bonnes choses», a-t-elle admis. « C’est comme, ‘Eh bien, attendez une minute. Je suis encore un enfant et comment ai-je un enfant? Un enfant qui a un enfant!’ »

Randall a déclaré que Lala lui avait envoyé des mises à jour «quotidiennes» de la taille de leur bébé.

« Nous venons de le découvrir et de toute évidence, il était très tôt et nous ne savions pas si, vous savez, ce qui allait se passer », se souvient-il. « Lala m’a tenu au courant tous les jours – je suppose qu’il y a des graphiques sur Internet où il est dit l’évolution de votre enfant … Alors elle m’a appelé je pense qu’après les premiers jours et elle a dit: ‘Nous avons un bébé calmar dans mon estomac. ‘ »

«J’ai dit: ‘Ça ressemble exactement à une crevette et c’est tellement mignon!’ Lala a jailli, ajoutant que le bébé avait maintenant la taille d’un « ourson gommeux ».

.

Lala Kent explique pourquoi elle a supprimé tous ses messages de Randall Emmett: « Je suis petite »

Voir l’histoire

La star de télé-réalité a ensuite rappelé ses émotions lorsqu’elle a entendu les battements de cœur de son bébé.

« J’ai eu un rendez-vous chez le médecin hier », a déclaré Lala. « Et les battements de cœur, vous les gars, je veux juste entendre ça pour le reste de ma vie. Si je pouvais juste entendre ça pour toujours, je me détends. »

Plus tard dans l’épisode, Lisa Vanderpump est apparue dans le podcast et a réagi à la nouvelle de la grossesse de Lala.

«Donc, après quatre ans et demi que nous sommes ensemble, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas», a déclaré Lala à son patron de «Vanderpump». « Lisa Vanderpump, je vais avoir un bébé! »

« Un bébé! Oh mon Dieu! Un petit bébé Emmett. Comme c’est excitant! », Applaudit Lisa, applaudissant d’excitation. « Cela me donne envie de pleurer, mais je ne veux pas pleurer parce que mes cils vont tomber. »

Lala a révélé qu’elle était « à quelques jours de 10 semaines » et qu’elle découvrirait le sexe du bébé dans deux semaines.

C’est le premier enfant de Lala, tandis que Randall partage deux filles, London et Rylee, avec son ex-femme Ambyr Childers.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

. / Instagram