Alicia Keys a finalement annoncé une date de sortie pour son dernier album studio, «Alicia», qui était prévu pour le 20 mars mais retardé en raison d’un coronavirus jusqu’au 15 mai, puis retardé indéfiniment: il arrive vendredi, a-t-elle déclaré dans un bref média social post qui présente les fans qui tapent des questions sur la date de sortie de l’album, se terminant par elle en disant simplement: “18 septembre, oh, oh, oh!”

Au milieu de tous les retards, une liste complète des chansons de l’album n’a pas été annoncée, mais elle inclura probablement les multiples singles qu’elle a sortis ces derniers mois: «Time Machine», «Underdog», «Show Me Love» (avec Miguel), « So Done »(avec Khalid),« Love Looks Better »,« Perfect Way to Die »et« Good Job ».

Alors que Keys a annoncé des dates de tournée en janvier, celles-ci, comme la plupart des acteurs de l’industrie du concert, restent en suspens. Un communiqué de presse au moment de l’annonce détaillait le spectacle comme «une méditation sur l’amour et la vie… une vraie célébration, remplie d’énergie magnétique que seule la musique live peut créer».

Keys n’a eu aucun mal à rester occupée ces derniers mois: en janvier, elle a accueilli les Grammy Awards pour la deuxième année consécutive; en mars, elle a publié ses mémoires, «More Myself: A Journey»; et elle a affronté John Legend dans une bataille de Verzuz en juin, la série DJ-battle lancée par son mari, Swizz Beatz, et son collègue producteur à succès Timbaland.

La légende a déclaré à Variety à propos de l’affrontement: «Cela s’appelle une bataille de pianos, mais, jusqu’à présent, la meilleure de ces expériences de Verzuz est celle où les artistes s’aimeront et se respecter. C’est ce que je ressens pour Alicia; Elle est ma soeur. Je l’aime en tant que personne et en tant qu’artiste. Nous avons travaillé ensemble, nous avons écrit ensemble. Nous avons tourné ensemble. Il y a tellement de respect mutuel entre nous.