Parfois, les gens tombent amoureux dans les endroits les plus étranges et dans les circonstances les plus bizarres. Personne ne le sait mieux que le casting de Love After Lockup. La populaire émission de télé-réalité qui a été créée en 2018 sur le réseau We TV, a apparemment explosé du jour au lendemain. Il a mis en évidence des couples tombés amoureux l’un de l’autre alors que l’un d’eux purgeait sa peine. Même les barres d’acier ne pouvaient pas jeter une clé dans leurs plans directeurs pour être ensemble pour toujours.

Les couples traversent toutes sortes d’émotions et de bosses sur la route lorsqu’ils tentent de poursuivre leur relation après une sortie de prison. La vie et l’amour à l’extérieur sont très différents de ce qu’ils étaient dans les murs de béton d’une prison. Alors, qu’est-il arrivé à ces tourtereaux non conventionnels après que les caméras aient cessé de documenter leur voyage? Voici ce que certaines de nos stars préférées de la réalité Love After Lock Up sont jusqu’à ces jours.

Dix Sarah Simmons est peut-être en train de passer

Sarah Simmons et le père de ses enfants sont apparus dans la première saison de Love After Lockup, et il n’a jamais été facile de dire s’ils étaient allumés ou non. Michael était clairement passé à forger une vie avec Megan puis Maria, mais Sarah le désignait à jamais comme «son homme» et n’a jamais donné aux téléspectateurs l’impression qu’ils étaient entièrement terminés.

Alors qu’est-ce que Sarah prépare ces jours-ci? Selon Soapdirt.com, elle travaille toujours en tant que serveur et fait passer ses filles avant toute autre chose. Interrogée sur l’état de sa relation avec son ancien amant, Sarah a joué timidement et a jeté des phrases déroutantes qui nous font penser qu’un nouveau scénario pour ces deux-là pourrait bien être en préparation.

9 Lacey et Shane Whitlow sont encore mariés

Lacey s’est retrouvée à jongler avec deux hommes qui avaient tous deux purgé leur peine. Premièrement, il y avait John Slater, à qui Lacey était fiancée. John a eu toute une série de problèmes, qui l’ont en partie forcé à rompre avec Lacey. Lacey a ensuite repris Shane, mais les sentiments pour John ont persisté. Il y avait beaucoup de va-et-vient avec ce trio, et Lacey n’arrivait jamais à trouver quel condamné lui convenait le mieux.

Shane et Lacey ont finalement décidé de se marier, mais le bonheur du mariage n’a pas duré très longtemps. Shane a révélé qu’il avait été infidèle à Lacey à un moment donné, et Lacey a perdu l’esprit à ce sujet. Elle s’est temporairement retrouvée dans les bras de John. À ce stade, vous penseriez que Lacey essuierait ses mains des deux hommes et chercherait peut-être quelqu’un sans passé criminel, mais non. Il semble que tout a été pardonné, et Lacey et Shane sont toujours mariés et ont maintenant un fils ensemble. Indépendamment de leur statut relationnel actuel, ce couple (ou trio) doit être l’un des couples de réalité les plus toxiques de tous les temps.

8 Andrea et Lamar le font fonctionner

Le couple a fait ses débuts dans Love and Lockup dans la deuxième saison du géant de la réalité. Andrea vivait dans l’Utah, s’occupant seule de ses trois enfants, tandis que Lamar purgeait une peine de dix-huit ans de prison. À sa libération, il a demandé à Andrea si elle envisageait de déménager en Californie pour être avec lui, car il devait rester sur place comme condition de sa libération conditionnelle.

Elle n’a pas perdu de temps à emballer ses enfants et sa vie et à déménager dans la Californie ensoleillée pour essayer de faire fonctionner la romance post-prison. Les deux se sont mariés, mais Lamar a été arrêté une fois de plus pour avoir violé son ordonnance de libération conditionnelle. Andrea s’est retrouvée dans un nouveau quartier (et ombragé), seule, soutenant sa famille. Alors était-ce la dernière goutte? Il semble que non. Les deux sont toujours ensemble, en partie au cœur aimant et indulgent d’Andrea.

7 Marcelino et Brittany viennent d’avoir un autre enfant ensemble

Ces deux-là se sont rencontrés grâce à un système de rencontres en ligne qui relie les gens de l’extérieur avec ceux qui recherchent l’amour à l’intérieur. Leur mariage était tout de suite un match d’amour, et il n’a pas fallu longtemps pour que les plans de mariage soient mis en œuvre. Même avec un cœur pur et des plans solides pour être ensemble après la libération de Brittany, il y avait beaucoup de bagages à trier avec ce couple. Brittany avait des problèmes de garde à régler avec le père de son fils et des bouts à bout pour se lier avec une ancienne ex-petite amie.

Même avec le drame et les barrages routiers, Marcelino et Brittany ont réussi à garder le cap et à faire fonctionner les choses. Ils ont accueilli une fille, Zoila, en 2018, et ont récemment ajouté un autre gamin au mélange, un fils!

6 Mary et Dominic sont devenus parents en avril

Mary et Dominic sont la preuve que le véritable amour peut résister à n’importe quel revers. Ils sortaient ensemble avant que Dom ne soit envoyé en prison pendant six ans. Mary, un agent immobilier, a attendu la libération de son homme et l’a épousé dès qu’elle le pouvait.

Ces deux-là ont probablement été faits l’un pour l’autre et sont définitivement à cheval ou à mort. Ils sont toujours mariés et sont même devenus parents en avril de cette année. Le couple était ravi d’annoncer que leur petit garçon, Aricristiano Dalla Nora, était arrivé au monde sain et sauf.

5 Lamondre Fluker et Andrea font leur propre chose

Techniquement, il n’y a pas encore eu «après le lock-up» pour ce type. Il est dans le tintement jusqu’à sa date de sortie potentielle en 2026. À notre connaissance, sa femme, Andrea, est toujours à ses côtés (émotionnellement du moins) en attendant le jour où son homme rentre chez elle. Même si Lamondre n’est pas en mesure de soutenir Andrea et ses enfants avec une moyenne de neuf à cinq à l’extérieur, il est toujours un gars occupé et dirige une entreprise en ligne lucrative.

Il est le cerveau derrière Lamondre Jamal Elite Hair ainsi que Lamondre Jamal Apparel. Espérons que sa ligne de vêtements ne sera pas un autre échec de célébrité. Il a également obtenu un règlement en espèces assez décent de près de quarante mille dollars suite à une erreur d’écriture commise par le département du shérif. Outre les transactions commerciales juridiques, Fluker travaille également à la rédaction d’un livre racontant sa version de la façon dont tout s’est passé.

4 Caitlyn Gainer a fait de son mieux avec Matt Frazier

Homme, un léopard peut essayer comme il peut, mais il est difficile de changer ces endroits. Demandez à Matt Frazier à ce sujet. Le criminel de carrière a joué dans Love and Lockup, où sa femme, Caitlyn Gainer, a fait de son mieux pour le mettre dans le droit chemin une fois qu’il a gagné sa liberté.

Ses efforts ont échoué car Frazier a été interpellé en 2019 pour avoir sauté des dates d’audience et de nouveau en janvier 2020 pour avoir omis d’immatriculer un véhicule et de conduire avec un permis suspendu. Il a déposé une caution mais n’a pas appris de leçons importantes. Un mois plus tard, la police l’a récupéré pour excès de vitesse et conduite avec un permis suspendu. Frazier est en passe de devenir une célébrité de la réalité surtout connue pour son temps.

3 Alla et James essaient toujours, malgré les chances

Le père célibataire James a été instantanément épris d’Alla après l’avoir rencontrée via un système de correspondance en ligne. Il était attiré par sa personnalité et sa beauté, et cela ne lui semblait pas important qu’elle purge une peine de cinq ans pour des actes peu recommandables et illégaux.

Alla est finalement sortie de prison, et elle et James ont repris leur romance. Malheureusement, la magie n’a pas duré longtemps car Alla a rechuté et James a continué à sortir avec quelqu’un d’autre. Malgré toutes leurs épreuves et tribulations et leurs fréquents voyages en prison, James est toujours profondément amoureux d’Alla et est déterminé à faire fonctionner les choses avec elle.

2 Scott et Lizzie ne sont plus ensemble

Lizzie et Scott semblaient avoir une chance de se battre pour toujours, mais après la libération de Lizzie, ils se sont séparés. Scott, un chauffeur de camion de 51 ans qui n’est pas étranger au système, n’a peut-être pas trouvé sa reine à Lizzie, mais il est parti avec une autre femme. En 2019, Scott a été séduit par une nouvelle dame nommée décembre.

La même année, il a annoncé qu’il créait sa propre ligne de maillots de bain. Un an plus tard, nous n’avons entendu aucun mot pour savoir si l’entreprise commerciale explose. Pourtant, étant donné que nous n’avons rien vu de nouveau à ce sujet sur les médias sociaux, nous supposons que le plan n’a jamais pris son envol ou qu’une autre entreprise de célébrités a échoué.

1 Cheryl et Josh ont tous les deux déménagé

Il semble que Cheryl et Josh soient passés à d’autres personnes après que Josh ait été libéré de prison. La mise à jour la plus récente, de mars de cette année, a Josh et une nouvelle dame publiant des photos révélatrices. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur Josh et sa mystérieuse dame, nous savons que la femme sur les photos n’est certainement PAS Cheryl.

Cheryl elle-même semble avoir évolué également. Certains fans étaient même confus quant à savoir si Cheryl avait fait le nœud ou non. Cheryl a récemment parlé de son amour profond pour les mauvais garçons, donc quel que soit ce nouvel homme de sa vie, nous supposons qu’il a un côté difficile avec lui.

