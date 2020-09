Lana del Rey est en vacances au Mexique et les fans deviennent fous | Réforme

Les fans de la chanteuse emblématique Lana del Rey sont plus que ravis d’elle rester Dans le pays de Mexique, car sans aucun doute ils cherchent à la rencontrer, en fait c’est la même chanteuse qui a révélé qu’elle était en visite.

Lana del Rey a été au centre de l’attention aujourd’hui après avoir diffusé sur les réseaux sociaux qu’elle est dans notre pays.

Comme prévu, les fans de Lana del Rey étaient complètement excités alors que la chanteuse partageait quelques photos en elle histoires depuis Instagram où il semblait être au Mexique.

Puis elle a partagé deux autres photos sur son compte Twitter, avec lesquelles la chanteuse a confirmé à 100% qu’elle se trouvait en terres mexicaines: une photo très souriante avec un regard blond incroyable, et une photographie du drapeau du Mexique.

Et c’est que tout semble indiquer que Lana del Rey était en visite pour fêter l’anniversaire d’un ami dans un restaurant de Crique, Baja California, donc le voyage était purement pour le plaisir.

Les fans de la chanteuse ont réagi positivement à sa visite, car c’était quelque chose à laquelle personne ne s’attendait vraiment, elle a même profité de son séjour dans le pays pour manger de délicieux churros, se délectant de la cuisine mexicaine.

Il est à noter que Lana del Rey est sur le point de sortir son septième album « Chemtrails Over The Country Club », tant de personnes en ont également profité pour exprimer leur émotion.

En revanche, il faut rappeler qu’il y a quelques mois Lana Del Rey avait surpris ses followers en dévoilant plusieurs photographies dans lesquelles on voit que la chanteuse a pris du poids en cette période d’enfermement social et ces photographies ont été viralisées sur les réseaux sociaux où les critiques ils n’ont pas attendu.

Ces photos ont été prises à Los Angeles, en Californie, tandis que le chanteur est entré dans un magasin pour faire ses courses. Beaucoup de ses followers ont envoyé des messages de soutien, d’autres, pour leur part, ont critiqué l’apparence de la chanteuse.

Lana est une déesse, quel que soit son poids. Je suis fan d’elle depuis plus de 8 ans, elle est belle mais je suis son fan pour sa musique, donc elle transmet cette musique pas à cause de son poids. Comme c’est dégoûtant qu’ils la critiquent sans se voir d’abord dans le miroir, en plus de la quarantaine, nous avons tous ajouté du poids. «

Cependant, d’autres n’ont pas remarqué son physique et ont remarqué que Lana del Rey ne portait pas correctement le masque et serait un mauvais exemple pour certains.

Elizabeth Woolridge Grant, connue sous son nom de scène Lana Del Rey, se distingue dans sa musique par sa qualité cinématographique stylisée, son style vintage, ses thèmes de romance tragique, de glamour et de mélancolie et ses références également à la culture pop, notamment aux États-Unis. des années 50 et 60.

Il a commencé à se produire dans des clubs à New York à l’âge de dix-huit ans et a signé son premier contrat de disque à vingt ans avec « 5 Points Records ». En janvier 2010, elle sort son premier album studio: « Lana del Ray a.k.a. Lizzy Grant ».

Après l’échec de ce projet, la percée de Del Rey dans l’industrie a suivi le succès viral de son premier single « Video Games » en 2011.

Un fait curieux que peu de gens connaissent à propos de la célèbre chanteuse est qu’à seulement 14 ans, elle a développé une grave dépendance à l’alcool, ce qui a poussé son père à l’envoyer à Kent School, un internat privé du Connecticut, à l’âge de 15 ans. années.

De plus, lorsqu’elle a commencé avec le monde de la musique, la chanteuse a changé son nom de scène à plusieurs reprises, parmi lesquelles May Jailer, Sparkle Jump, Rope Queen et d’autres, jusqu’à ce qu’elle le change finalement pour Lana Del Rey en 2009.

