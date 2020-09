Un organisme international de soutien aux cinéastes mondiaux confrontés à de graves risques sur le terrain a été officiellement lancé au Festival du film de Venise.

La Coalition internationale pour les cinéastes en danger (ICFR) a été formée par le Festival international du film documentaire d’Amsterdam, le Festival international du film de Rotterdam et l’European Film Academy. Annoncée pour la première fois fin 2019, l’organisation a organisé dimanche un événement de lancement officiel au Spazio Incontri de Venise.

«Avec la société civile en danger dans le monde, les cinéastes ont de plus en plus de mal à faire entendre leur voix. Au cours des dernières années, le monde a vu un nombre croissant de cinéastes être menacés, arrêtés, emprisonnés et même tués pour tenter de les faire taire », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

«Dans ces situations critiques, la communauté cinématographique internationale pourrait faire une différence en soutenant des campagnes pour la liberté de ces cinéastes ou en faisant pression sur les autorités pour leur libération. La réponse de la communauté cinématographique ayant jusqu’à présent été profondément fragmentée, une action plus coordonnée est nécessaire.

Le CIIF s’est mobilisé plus tôt cet été, cosignataire d’une lettre ouverte appelant à la libération immédiate du producteur de cinéma égyptien Moataz Abdelwahab, qui a été emprisonné après avoir été accusé de «partenariat avec une organisation terroriste» et de «diffusion de fausses nouvelles».

Parmi ceux sur le terrain à Venise figuraient Marion Döring, directrice de l’European Film Academy; Mike Downey, président de l’European Film Academy; Vanja Kaludjercic, directrice du festival du Festival international du film de Rotterdam; Orwa Nyrabia, directrice artistique du Festival international du film documentaire d’Amsterdam, et Marjan van der Haar, directrice générale du Festival international du film de Rotterdam.

Le groupe a expliqué les idées et les activités du CIRF, soulignant que sa mission est de défendre et d’agir en solidarité avec les cinéastes en danger. Les activités comprennent le plaidoyer; collaboration étroite avec un réseau international de partenaires stratégiques; accéder à un système de soutien; et la surveillance des cas vivants.

«La Coalition répondra aux cas de persécution ou de menaces à la sécurité personnelle de ces cinéastes et défendra leur droit de poursuivre leur travail, en mobilisant la communauté cinématographique internationale», a déclaré l’organisation.

Les festivals du film de Venise se déroulent du 2 au 12 septembre. Il s’agit du premier grand événement cinématographique international à se dérouler sous forme physique au milieu de la pandémie COVID-19.