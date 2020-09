Mariah Carey vient d’obtenir une grande victoire contre l’ex-assistante Lianna « Azarian » Shakhnazarian après qu’un juge a sanctionné l’ancien employé pour avoir détruit des preuves dans leur procès en cours.

L’enfer n’a pas de fureur comme une diva méprisée, surtout quand ladite diva se trouve être la Mariah Carey. La chanteuse record est engagée dans une bataille juridique avec son ex-assistante depuis un certain temps maintenant, et un juge a récemment sanctionné l’ancien employé de MC pour avoir détruit des preuves dans l’affaire en cours.

Image: Dia Dipasupil / .

Page Six rapporte que Lianna « Azarian » Shakhnazarian, ancienne assistante du chanteur de Caution, a été sanctionnée par le juge de la Cour suprême de Manhattan, Andrew Borrok, à la demande de Carey après avoir découvert qu’Azarian avait effectivement détruit des vidéos et des messages WhatsApp importants pour l’affaire. Pour ceux qui ont besoin d’une mise à jour rapide, Mariah affirme que Lianna l’a secrètement enregistrée en train de faire des choses intimes mais embarrassantes, puis a fait chanter Carey si elle ne recevait pas 8 millions de dollars en argent silencieux. En plus de la pénalisation pour ces messages détruits, le juge a également statué qu’Azarian avait délibérément causé des dégâts d’eau à son ancien téléphone afin de se débarrasser d’encore plus de preuves que Mariah aurait pu utiliser en sa faveur.

Voici un aperçu de la décision du juge qu’il a prise vendredi, via la page six:

« Le commerce de son téléphone portable sans prendre aucune mesure pour enregistrer les vidéos, les messages et autres données après le dépôt de cette action en justice, alors que Mme Shakhnazarian avait le devoir indéniable de conserver les preuves, a été gravement négligent, voire intentionnel », a écrit Borrok dans son décision de vendredi. «Les actions de Shakhnazarian constituaient une spoliation de preuves critiques et ont gravement nui à la capacité de Mme Carey de poursuivre son affaire», indique la décision. Borrok a déclaré qu’il ferait une «inférence inverse» contre Shakhnazarian lors du procès.

Le juge a ordonné à Azarian non seulement de remettre son téléphone portable actuel pour un examen médico-légal, mais aussi de payer les frais d’avocat de Mariah. Nous nous demandons si cette situation finira par se retrouver dans un autre futur palmarès de Mariah Carey.