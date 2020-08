L’ancien manoir de Britney Spears à Beverly Hills est à vendre – et pour 6,8 millions de dollars, vous pouvez vivre comme une pop star!

La magnifique maison de 7500 pieds carrés de style villa italienne dans laquelle Spears a vécu entre 2007 et 2012 est de retour sur le marché.

Construit en 2001 et situé dans la communauté fermée The Summit à Beverly Hills, la maison a été achetée par l’icône de la musique en 2007 après son divorce avec Kevin Federline. Selon TopTenRealEstateDeals.com, l’artiste l’a vendu à une perte de 2 millions de dollars en 2012. Il est sur le marché depuis 2018, date à laquelle il était coté à 9 millions de dollars.

L’ancien terrain de jeu de Spears comprend un assortiment de caractéristiques de luxe, notamment une piscine, un cinéma maison, un dressing, une cuisine de chef spacieuse et plus encore. La maison dispose de six chambres et sept salles de bains.

Ces détails vous laissent-ils dire “donne-moi, donne-moi plus”? Découvrez les photos de la propriété ci-dessous!