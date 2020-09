Il aurait obtenu plus de 17 dollars pour lui-même, sa famille et ses amis, et aurait fait sauter une partie de son argent dans Gucci, Dior et les casinos.

Il y a deux jours (8 septembre), les Jets de New York ont ​​annoncé qu’ils couperaient le récepteur large Josh Bellamy. Les mauvaises nouvelles ont continué à venir pour l’agent libre alors que l’ancien joueur de la NFL a été accusé de fraude fédérale, de fraude bancaire et de complot. Selon Yahoo Finance, les problèmes juridiques de Bellamy sont liés aux accusations selon lesquelles il a fraudé le gouvernement après avoir contracté un prêt PPP pendant la pandémie afin d’aider son entreprise, Drip Entertainment LLC.

Jonathan Daniel / Employé / .

Il a été rapporté que le ministère de la Justice allègue que Josh Bellamy a reçu 1,2 million de dollars pour son entreprise tout en créant «90 frauduleusement préparés [Payroll Protection Program] demandes « pour lui-même, ses amis et sa famille. Il aurait obtenu » des paiements d’au moins 17,4 millions de dollars « . Une enquête aurait révélé que Bellamy avait dépensé 104 000 dollars pour Gucci et Dior ainsi que plus de 62 000 dollars dans un casino de Hark Rock.

Bellamy a été arrêté aujourd’hui (10 septembre) en Floride. On ne sait pas combien de temps il examine une peine, mais des rapports indiquent que s’il est reconnu coupable, Bellamy pourrait passer des décennies en prison. Le joueur de football n’a pas encore répondu publiquement aux accusations. Hier encore (9 septembre), un entrepreneur en Floride a également été arrêté pour fraude aux prêts PPP et il a été signalé qu’il risque 30 ans de prison.

[via][via]