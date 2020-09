L’ancienne star de “ The Bachelorette ”, Ali Fedotowksy, 34 ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer son corps post-bébé, sans honte de son apparence. Après avoir donné naissance à deux enfants, Ali a commencé à accepter son corps changeant, même si elle n’est pas toujours satisfaite de ce qu’elle voit. Le message est une tentative de sa part de diffuser un message sur la positivité corporelle et de se réconcilier avec son apparence après l’accouchement.

Sa publication sur Instagram est une photo d’elle portant de la lingerie rose et des leggings noirs, avec elle regardant son ventre nu avec tendresse. La légende souligne l’importance de l’amour de soi et de l’acceptation. Fedotowsky écrit: «L’amour-propre est une chose difficile à embrasser pleinement. Quand je me regarde dans le miroir, je ne peux pas m’empêcher de remarquer que mes hanches sont plus larges qu’elles ne l’étaient, mes rides sont plus profondes que lorsque j’avais dans la vingtaine et mon estomac a des bosses et des bosses qui n’étaient pas là . »

Selon le Daily Mail, la photographie a été prise par Ashley Burns. Dans la légende, Fedotowsky note comment elle comprend la raison pour laquelle son corps ressemble à ce qu’il fait, en disant: «J’essaie de me rappeler que mes hanches sont plus larges parce qu’elles donnent naissance à deux beaux enfants.» Elle continue: «Mes rides sont plus profondes parce que j’ai passé d’innombrables nuits blanches à m’assurer que mes enfants sont soignés, nourris et aimés. Et mon ventre est très spongieux car il a passé 18 mois à m’assurer que deux adorables petits bébés avaient un chez-soi.

Ali Fedotowsky et Kevin Manno avec les enfants Molly et Riley (.)

Fedotowsky a reçu une réponse extrêmement positive de ses abonnés et elle a de nouveau profité de son histoire Instagram pour remercier ses abonnés pour leur soutien, rapporte ET Online. Elle a dit: «C’est fou à quel point nous pouvons être déprimés et à quel point nous pouvons nous juger et toutes ces choses. J’ai commencé à examiner tous mes défauts et à réaliser que la plupart de mes défauts sont ce qui m’a donné ma belle famille et je leur en suis reconnaissant.

Fedotowsky est mariée à l’animateur de radio et de télévision Kevin Manno, qu’elle a rencontré un certain temps après avoir mis fin à ses fiançailles avec Roberto Martinez, son fiancé “ The Bachelorette ”. Elle a une fille de deux ans, Molly, et un fils de cinq mois, Riley.

Ali Fedotowsky arrive à la Hallmark Channel et Hallmark Movies and Mysteries Winter 2018 TCA Press Tour tenue à Tournament House le 13 janvier 2018, à Pasadena, en Californie. (.)

Ali a déjà utilisé Instagram pour discuter de sa relation avec son corps. En juillet, deux mois après la naissance de son fils Riley, elle a partagé des photos d’elle-même en bikini. Dans la légende, elle a écrit: «C’est peut-être ma publication la plus vulnérable sur Instagram. J’ai fait des allers-retours 1 million de fois dans ma tête pour savoir si je ne voulais pas le publier. ” Elle a ajouté: «Mais à la fin de la journée, je sais qu’il est important d’être ouvert et honnête à propos de mon corps post-partum dans l’espoir que cela aide même une personne qui se débat avec sa propre image corporelle.» L’honnêteté de Fedotowsky est un changement rafraîchissant sur une plate-forme comme Instagram qui regorge principalement d’images fortement filtrées.