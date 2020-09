L’aperçu du film de l’automne 2020 (en salle)

Comingsoon.net jette un coup d’œil aux films qui devraient sortir en salles aux États-Unis cet automne! Découvrez-les ci-dessous!

CONNEXES: Découvrez la prévisualisation télévisée de l’automne 2020 de ComingSoon!

COVID-19 a retardé la sortie des films les plus attendus d’Hollywood. Par conséquent, l’ardoise d’automne a l’air BEAUCOUP plus légère que les années précédentes. Une quantité écrasante de films (ceux qui ne sont pas prévus pour 2021) n’ont même pas confirmé / spécifié leurs dates de sortie pour 2020. Beaucoup sont passés du calendrier théâtral au streaming. D’autres, comme celui de Christopher Nolan Principe, sortent cet automne.

Nous avons compilé une liste provisoire de tous les films à venir dans un cinéma près de chez vous au fur et à mesure que les saisons changent (toutes les dates changent et peuvent changer à tout moment). La liste ci-dessous indique quand certains des films les plus attendus seront diffusés sur grand écran.

Tenet – 3 septembre

John David Washington est le nouveau protagoniste du spectacle d’action de science-fiction original de Christopher Nolan, Principe. Armé d’un seul mot – Tenet – et luttant pour la survie du monde entier, le protagoniste voyage à travers un monde crépusculaire d’espionnage international dans une mission qui se déroulera dans quelque chose au-delà du temps réel. Pas de voyage dans le temps. Inversion. La distribution internationale de «Tenet» comprend également Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, avec Michael Caine et Kenneth Branagh.

The Broken Hearts Gallery – 11 septembre

Et si vous gardiez un souvenir de chacune de vos relations? La galerie des coeurs brisés suit la toujours unique Lucy (Geraldine Viswanathan), une assistante de galerie d’art de 20 ans vivant à New York, qui se trouve également être une collectionneuse d’émotions. Après avoir été larguée par son dernier petit ami, Lucy est inspirée pour créer The Broken Heart Gallery, un espace pop-up pour les objets que l’amour a laissés derrière. Le mot de la galerie se répand, encourageant un mouvement et un nouveau départ pour tous les romantiques, y compris Lucy elle-même.

We Are Many – 25 septembre (Première virtuelle le 21 septembre)

Nous sommes nombreux est l’histoire jamais racontée de la plus grande manifestation de l’histoire de l’humanité, et comment le mouvement créé par un petit groupe d’activistes a changé le monde. Ce documentaire intrépide et stimulant est la remarquable histoire de l’intérieur derrière la toute première manifestation mondiale et son héritage surprenant et non rapporté. Le casting comprend Noam Chomsky, Ron Kovic, Medea Benjamin, Bill Fletcher Jr., Mark Rylance, John le Carré, Dr Hans Blix, Lindsey German, Jesse Jackson, Danny Glover, Ken Loach et Brian Eno.

Groenland – 25 septembre

Une famille se bat pour sa survie alors qu’une comète tueuse de planète se précipite sur Terre. John Garrity (Gerard Butler), son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et le jeune fils Nathan font un périlleux voyage vers leur seul espoir de sanctuaire. Au milieu des informations terrifiantes sur des villes du monde entier rasées par les fragments de la comète, la Garrity vit le meilleur et le pire de l’humanité. Alors que le compte à rebours de l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable périple se termine par un vol désespéré et de dernière minute vers un éventuel havre de paix.

Wonder Woman 1984-2 octobre

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah.

Avec le retour de la réalisatrice Patty Jenkins à la barre et le retour de Gal Gadot dans le rôle titre, Wonder Woman 1984 est la suite de Warner Bros. Pictures à la première sortie du DC Super Hero, le record de 2017 Wonder Woman, qui a rapporté 822 millions de dollars au box-office mondial. Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme The Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

La guerre avec grand-père – 9 octobre

Peter (Oakes Fegley) de sixième année est à peu près votre enfant moyen – il aime jouer, passer du temps avec ses amis et sa paire bien-aimée d’Air Jordans. Mais lorsque son grand-père récemment veuf Ed (Robert De Niro) emménage avec la famille de Peter, le garçon est obligé de renoncer à son bien le plus précieux de tous, sa chambre. Ne voulant pas laisser subsister une telle injustice, Peter conçoit une série de farces de plus en plus élaborées pour chasser l’intrus, mais grand-père Ed ne restera pas sans se battre. Bientôt, les combattants amis sont engagés dans une guerre totale avec des conséquences secondaires. Basé sur le livre primé de Robert Kimmel Smith, La guerre avec grand-père est une comédie familiale hilarante mettant en vedette un casting de soutien all-star: Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano et Jane Seymour.

Candyman – 16 octobre

En octobre, Jordan Peele, lauréat d’un Oscar®, dévoile une nouvelle version de la légende urbaine effrayante dont le frère aîné de votre ami vous a probablement parlé lors d’une soirée pyjama: Candyman. La cinéaste montante Nia DaCosta (Little Woods) dirige cette incarnation contemporaine du classique culte. D’aussi loin que les habitants se souviennent, les projets de logement du quartier Cabrini-Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantôme de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois. dans un miroir. De nos jours, dix ans après la destruction de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Gardiens, nous) et sa partenaire, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris; Si Beale Street pouvait parler, la photographie), emménagez dans un condo loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles ascendants.

Mort sur le Nil – 23 octobre

Les vacances égyptiennes du détective belge Hercule Poirot à bord d’un bateau à vapeur glamour se transforment en une recherche terrifiante d’un meurtrier lorsque la lune de miel idyllique d’un couple parfait est tragiquement écourtée. Dans un paysage épique de panoramas épiques sur le désert et les majestueuses pyramides de Gizeh, ce récit de passion effrénée et de jalousie incapacitante met en scène un groupe cosmopolite de voyageurs impeccablement vêtus et suffisamment de rebondissements méchants pour laisser le public deviner jusqu’au dénouement final et choquant. Mort sur le Nil réunit l’équipe de réalisateurs derrière le succès mondial de 2017 Meurtre sur l’Orient Express, et met en vedette Kenneth Branagh, cinq fois nominé aux Oscars® dans le rôle du détective emblématique Hercule Poirot. Il est rejoint par un casting de suspects, dont Tom Bateman, quatre fois nominé aux Oscars® Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders et Letitia Wright.

Black Widow – 6 novembre

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Studios, Veuve noire, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’un dangereux complot lié à son passé survient. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. Le casting comprend Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle et Rachel Weisz.

Laissez-le partir – 6 novembre

Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge (Kevin Costner) et son épouse Margaret (Diane Lane) quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d’une famille dangereuse vivant hors du réseau dans les Dakota, dirigée par la matriarche. Blanche Weboy. Lorsqu’ils découvrent que les Weboy n’ont pas l’intention de laisser partir l’enfant, George et Margaret n’ont d’autre choix que de se battre pour leur famille.

Deep Water – 13 novembre

Un mari aisé (Ben Affleck) qui permet à sa femme (Ana de Armas) d’avoir des aventures pour éviter un divorce devient le principal suspect de la disparition de ses amants.

Le sentier du retour – 13 novembre

Deux producteurs de films qui doivent de l’argent à la foule ont lancé leur star de cinéma vieillissante pour une arnaque à l’assurance afin d’essayer de se sauver. Mais ils finissent par obtenir plus qu’ils ne l’avaient jamais imaginé. Le casting comprend Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff et Emile Hirsch.

Pas le temps de mourir – 20 novembre

Dans Pas le temps de mourir, Bond a quitté le service actif et mène une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse. Le casting comprend Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Billy Magnussen, Rory Kinnear, David Dencik et Dali Benssalah.

Soul – 20 novembre

Qu’est-ce qui fait de vous… VOUS? En novembre, le tout nouveau long métrage de Pixar Animation Studios Âme présente Joe Gardner (voix de Jamie Foxx) – un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans (voix de Tina Fey), qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qui est formidable dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Free Guy – 11 décembre

Un caissier de banque qui découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert, décide de devenir le héros de sa propre histoire… une qu’il réécrit lui-même. Maintenant, dans un monde où il n’y a pas de limites, il est déterminé à être le gars qui sauve son monde à sa manière… avant qu’il ne soit trop tard. Le casting comprend Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi.

Dune – 18 décembre

Nominé aux Oscars Denis Villeneuve (Arrivée, Blade Runner 2049) dirige Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures » Dune, l’adaptation sur grand écran du best-seller fondateur du même nom de Frank Herbert.

Le parcours d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que des forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui soit – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront. Le casting comprend Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Timothée Chalamet, Josh Brolin, David Dastmalchian, Dave Bautista, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård et Javier Bardem.

West Side Story – 18 décembre

L’adaptation de Steven Spielberg de la comédie musicale de 1957, West Side Story explore l’amour interdit et la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux gangs de rue d’adolescents d’origines ethniques différentes. Le casting comprend Ansel Elgort, Rachel Zegler et Ariana DeBose.

Coming 2 America – 18 décembre

Akeem apprend qu’il a un fils perdu depuis longtemps aux États-Unis et doit retourner en Amérique pour rencontrer l’héritier improbable du trône de Zamunda. Une suite à la comédie de 1988 Venant en Amérique. Le casting comprend Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Tracy Morgan, Wesley Snipes, Leslie Jones et James Earl Jones.

The Croods: A New Age – 23 décembre

En décembre 2020, DreamWorks Animation vous invite dans une toute nouvelle aventure dans le temps avec Les Croods 2. Les stars de retour Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman et Clark Duke accueillent Leslie Mann et Peter Dinklage au casting du film alors que Les Croods font face à leur plus grande menace depuis leur départ de la grotte: une autre famille. Le film est réalisé par Joel Crawford et produit par Mark Swift.

Nouvelles du monde – 25 décembre

Un Texan voyageant à travers l’Ouest sauvage apportant les nouvelles du monde aux citadins locaux accepte d’aider à sauver une jeune fille qui a été kidnappée. Basé sur le roman du même nom de Paulette Jiles, Nouvelles du monde met en vedette Tom Hanks, Elizabeth Marvel et Mare Winningham.