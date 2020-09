L’aperçu du film de l’automne 2020 (en streaming)

Comingsoon.net examine les films qui devraient être disponibles numériquement cet automne! Découvrez-les ci-dessous!

La pandémie de coronavirus a retardé la sortie des plus grands films d’Hollywood. Par conséquent, l’ardoise d’automne a l’air BEAUCOUP plus légère que les années précédentes. Une quantité écrasante de films n’a même pas confirmé / spécifié leurs dates de sortie pour 2020. Beaucoup sont passés de l’horaire théâtral au streaming (certains prévoyaient toujours d’être disponibles à domicile).

Nous avons compilé une liste provisoire de tous les films qui deviendront disponibles en VOD (vidéo à la demande), en numérique ou sur vos services de streaming préférés à mesure que nous entrons dans les mois les plus froids. La liste ci-dessous indique quand et où vous pourrez regarder certains des films les plus attendus de 2020!

Mulan – Vendredi 4 septembre sur Disney + pour 30 $ (gratuit avec un abonnement standard le 4 décembre)

La célèbre cinéaste Niki Caro donne vie à l’épopée du légendaire guerrier chinois à Disney. Mulan, dans laquelle une jeune femme intrépide risque tout par amour pour sa famille et son pays pour devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connus. Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour remplacer son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est testée à chaque étape du chemin et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Je pense à la fin des choses – Vendredi 4 septembre sur Netflix

Rien n’est ce qu’il semble quand une femme qui a des doutes sur son nouveau petit ami le rejoint lors d’un road trip pour rencontrer ses parents dans leur ferme isolée. Le casting comprend Jessie Buckley, Jesse Plemons et Toni Collette.

Unpregnant – Jeudi 10 septembre sur HBO Max

Non enceinte raconte l’histoire de Veronica (Haley Lu Richardson), dix-sept ans, qui n’a jamais pensé qu’elle voudrait échouer à un test, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle se retrouve à regarder un morceau de plastique avec deux lignes roses pleines. Avec un avenir prometteur lié à l’université qui disparaît maintenant sous ses yeux, Veronica considère une décision qu’elle n’aurait jamais imaginée devoir prendre. Cette décision difficile et jamais prise à la légère la conduit dans un road trip de plus de 900 miles au Nouveau-Mexique pendant trois jours avec son ex-meilleure amie Bailey (Barbie Ferreira), où ils découvrent que l’un des facteurs les plus importants de votre vie est qui sont vos amis.

The Devil All the Time – Mercredi 16 septembre sur Netflix

Des personnages sinistres convergent autour d’un jeune homme dévoué à la protection de ceux qu’il aime dans une ville de l’arrière-bois d’après-guerre grouillant de corruption et de brutalité. Le casting comprend Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Jason Clarke et Mia Wasikowska.

Antebellum – Vendredi 18 septembre en VOD

L’auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve piégée dans une réalité horrible qui la force à affronter le passé, le présent et l’avenir – avant qu’il ne soit trop tard. Les cinéastes visionnaires Gerard Bush + Christopher Renz (Bush + Renz) – mieux connus pour leur travail publicitaire pionnier engagé dans la lutte pour la justice sociale – écrivent, produisent et réalisent leur premier long métrage, en collaboration avec QC Entertainment, producteur de l’Academy Award®- films gagnants GET OUT (Meilleur scénario original, 2017) et BLACKkKLANSMAN (Meilleur scénario adapté, 2018), Zev Foreman et Lezlie Wills pour le nouveau thriller terrifiant Antebellum. Le casting comprend Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Robert Aramayo, Lily Cowles et présentant Tongayi Chirisa.

Blackbird – Vendredi 18 septembre en VOD (et en salles)

Lily (Susan Sarandon) et Paul (Sam Neil) convoquent leurs proches à leur maison de plage pour un dernier rassemblement après que Lily décide de mettre fin à sa longue bataille contre la SLA à ses propres conditions. Le couple planifie un week-end amoureux avec des traditions de vacances, mais l’ambiance devient tendue lorsque des problèmes non résolus surgissent entre Lily et ses filles Jennifer (Kate Winslet) et Anna (Mia Wasikowska). Le gendre de Lily (Rainn Wilson), son ami de toujours (Lindsay Duncan), le partenaire de sa fille (Bex Taylor-Klaus) et son petit-fils (Anson Boon) se joignent à l’adieu collectif. Son histoire est finalement une histoire d’espoir, d’amour et de célébration de la vie.

Rebuilding Paradise (National Geographic) – Mardi 22 septembre en VOD

Le matin du 8 novembre 2018, une tempête de feu dévastatrice a englouti la ville pittoresque de Paradise, en Californie. Au moment où le feu de camp a été éteint, il avait tué 85 personnes, déplacé 50 000 habitants et détruit 95% des structures locales. C’était l’incendie américain le plus meurtrier en 100 ans – et le pire de l’histoire de la Californie. Reconstruire le paradis, du réalisateur primé aux Oscars Ron Howard, est une histoire émouvante de résilience face à la tragédie, alors qu’une communauté ravagée par une catastrophe se réunit pour récupérer ce qui a été perdu et commencer l’importante tâche de reconstruction.

Jay Sebring… Cutting to the Truth – Mardi 22 septembre en VOD

Un regard fascinant et en profondeur sur l’héritage du créateur de tendances révolutionnaire des années 60 à Hollywood, Jay Sebring, Jay Sebring… Aller à la vérité, un film d’Anthony DiMaria, suit l’ascension fulgurante de Sebring en tant qu’icône culturelle et son assassinat prématuré aux mains de la famille Manson.

Enola Holmes – Mercredi 23 septembre sur Netflix

Quand la sœur adolescente d’Enola Holmes-Sherlock découvre que sa mère a disparu, elle part à sa recherche, devenant une super détective à part entière alors qu’elle déjoue son célèbre frère et dénoue une dangereuse conspiration autour d’un mystérieux jeune seigneur. Le casting comprend Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Sam Claflin.

Mauvais comportement – Vendredi 25 septembre (dans certains cinémas et en VOD)

En 1970, le concours Miss Monde a eu lieu à Londres, animé par la légende de la comédie américaine, Bob Hope. À l’époque, Miss World était l’émission télévisée la plus regardée au monde avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Prétendant que les concours de beauté rabaissaient les femmes, le mouvement de libération des femmes nouvellement formé a acquis une renommée du jour au lendemain en envahissant la scène et en perturbant la diffusion en direct de la compétition. Non seulement cela, lorsque le spectacle a repris, le résultat a provoqué un tollé: la gagnante n’était pas la favorite suédoise mais Miss Grenada, la première femme noire à être couronnée Miss Monde. En quelques heures, un public mondial avait été témoin du patriarcat chassé de la scène et de l’idéal occidental de la beauté renversé. Le casting comprend Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley avec Keeley Hawes, Lesley Manville et Greg Kinnear.

Ava – Vendredi 25 septembre en VOD

Un assassin est marqué à mort par sa propre organisation d’opérations noires après avoir remis en question les ordres et enfreint le protocole. Le casting comprend Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell et Common.

The Artist’s Wife (Strand Releasing) – Vendredi 25 septembre en VOD (et en salles)

Claire (Lena Olin) mène une vie domestique tranquille dans les Hamptons en tant qu’épouse du célèbre artiste Richard Smythson (Bruce Dern). Autrefois elle-même peintre prometteuse, Claire vit désormais dans l’ombre de l’illustre carrière de son mari. Tout en préparant le travail pour son dernier spectacle, les humeurs de Richard deviennent de plus en plus erratiques et on lui diagnostique une démence. Au fur et à mesure que sa mémoire et son comportement se détériorent, elle protège son état de la communauté artistique tout en essayant de le reconnecter avec sa fille et son petit-fils séparés d’un précédent mariage. Contestée par la perte de son monde tel qu’elle le connaissait, Claire doit maintenant décider si elle doit rester aux côtés de Richard en marge ou se mettre elle-même sous les projecteurs. Le casting comprend Lena Olin et Bruce Dern avec Juliet Rylance, Avan Jogia, Stephanie Powers.

American Murder: The Family Next Door – Mercredi 30 septembre sur Netflix

En 2018, Shanann Watts, 34 ans, et ses deux jeunes filles ont disparu à Frederick, dans le Colorado. Alors que des détails déchirants émergeaient, leur histoire a fait la une des journaux du monde entier. Raconté entièrement à travers des images d’archives comprenant des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements des forces de l’ordre, des messages texte et des vidéos personnelles inédites, la réalisatrice Jenny Popplewell rassemble un examen immersif et véridique d’une enquête policière et d’un mariage en désintégration. Meurtre américain: la famille d’à côté est le premier film à donner une voix aux victimes.

The Boys in the Band – Mercredi 30 septembre sur Netflix

Lors d’une fête d’anniversaire en 1968 à New York, un invité surprise et un jeu ivre laissent sept amis homosexuels comptant avec des sentiments tacites et des vérités enfouies. Le casting comprend Jim Parsons, Zachary Quinto et Matt Bomer.

The Glorias – Mercredi 30 septembre sur Amazon Prime

Journaliste, combattante et féministe Gloria Steinem est une icône indélébile connue pour son activisme qui a façonné le monde, ses conseils sur le mouvement révolutionnaire des femmes et ses écrits qui ont marqué des générations. Dans ce biopic non traditionnel, Julie Taymor crée une tapisserie complexe de l’une des figures les plus inspirantes et légendaires de l’histoire moderne, basée sur les propres mémoires de Steinem. Ma vie sur la route. Les Glorias (Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson, Ryan Keira Armstrong) retrace le parcours influent de Steinem vers la notoriété – de son séjour en Inde en tant que jeune femme, à la fondation du magazine Ms. à New York, en passant par son rôle dans l’essor de la mouvement des droits des femmes dans les années 1960, à la Conférence nationale des femmes de 1977 et au-delà.

The Rising Hawk – Vendredi 2 octobre en VOD & Digital

Au 13ème siècle, Zakhar Berkut (Robert Patrick) et son épouse Rada (Alison Doody) dirigent un groupe de montagnards dans les Carpates. Malheureusement, leur existence tranquille est bientôt menacée par Burunda Khan (Tsegmid Tserenbold), un puissant général mongol qui mène ses armées massives à l’ouest à la recherche de nouvelles terres à conquérir.

Réalisé par John Wynn et co-réalisé par Akhtem Seitablayev, Le faucon montant possède une distribution internationale d’étoiles comprenant Robert Patrick, Tommy Flanagan, Poppy Drayton, Alex MacNicoll, Alison Doody, Tsegmid Tserenbold, Rocky Myers et Oliver Trevena.

A Call to Spy – Vendredi 2 octobre en VOD & Digital (et en salles)

Au début de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne devenait désespérée, Churchill ordonne à sa nouvelle agence d’espionnage – «SOE» – de recruter et de former des femmes comme espions. Leur mission redoutable: mener des sabotages et construire une résistance. «Spymistress» du SOE, Vera Atkins (Stana Katic) recrute deux candidats inhabituels: Virginia Hall (Sarah Megan Thomas), une Américaine ambitieuse avec une jambe en bois, et Noor Inayat Khan (joué par Radhika Apte), un pacifiste musulman. Ensemble, ces femmes contribuent à saper le régime nazi en France, laissant un héritage indéniable dans leur sillage. Inspiré d’histoires vraies, ce scénario original s’inspire des fichiers SOE, OSS (précurseur de la CIA) et de la CIA, ainsi que des entretiens avec des proches vivants.

Herb Alpert Is… (Abramorama) – Première projection en direct, 1er octobre 2020, au cinéma et VOD 2 octobre 2020

Documentaire du cinéaste John Scheinfeld (Chasing Trane: The John Coltrane Documentary, The US vs John Lennon) Herb Alpert est… une exploration passionnée et inspirante du parcours personnel et créatif d’Alpert qui révèle les événements critiques, les expériences et les défis qui ont façonné une vie extraordinaire et inculqué au plus profond du trompettiste lauréat d’un Grammy le désir de faire une différence chaque jour. Des collègues allant de Questlove à Sting en passant par Bill Moyers apportent leurs voix et leurs perspectives uniques pour raconter cette histoire remarquable.

Il était une rivière (mouvement cinématographique) – Dans les cinémas virtuels le 2 octobre 2020

Basé sur le roman à succès de Bonnie Jo Campbell, Il était une rivière est l’histoire de l’adolescente amérindienne Margo Crane (Kenadi DelaCerna) dans le Michigan rural des années 1970 qui, après avoir enduré une série de traumatismes et de tragédies, se lance dans une odyssée sur la rivière Stark à la recherche de sa mère séparée. Sur l’eau, Margo rencontre des amis, des ennemis, des merveilles et des dangers; naviguant seule dans la vie, elle en vient à comprendre son potentiel, tout en guérissant les blessures de son passé.

Spontané – Mardi 6 octobre sur VOD & Digital

Lorsque les élèves de leur lycée commencent à exploser inexplicablement (littéralement…), les aînés Mara (Katherine Langford) et Dylan (Charlie Plummer) luttent pour survivre dans un monde où chaque moment peut être le dernier. Alors qu’une romance inattendue s’épanouit entre eux, Mara et Dylan découvrent que lorsque demain n’est plus promis, ils peuvent enfin commencer à vivre pour aujourd’hui!

Black Box – Mardi 6 octobre sur Amazon Prime

Ayant perdu sa femme et sa mémoire dans un tragique accident de voiture, le photographe de presse Nolan Wright (Mamoudou Athie) cherche désespérément à retrouver un sentiment de normalité pour lui-même et sa jeune fille Ava (Amanda Christine). Ainsi, lorsque la brillante neuropsychiatre Dr Lillian Brooks (Phylicia Rashad) l’invite à participer à un traitement expérimental qui pourrait inverser son état, il accepte. À l’aide d’un appareil hypnotique appelé Black Box, elle déterre les souvenirs perdus, ce qui permet aux patients de les vivre de première main. Mais les souvenirs qu’il éprouve révèlent un passé beaucoup plus sombre qu’il ne l’avait imaginé. La créature défigurée qui menace de tuer Nolan dans son état de rêve surréaliste est encore plus terrifiante. Une descente obsédante dans la psyché brisée d’un homme, Boîte noire est un thriller high-tech qui pose la question: est-ce que nous dirigeons nos esprits ou est-ce que nos esprits nous dirigent?

The Lie – Mardi 6 octobre sur Amazon Prime

Une mère et un père divorcés se retrouvent piégés dans un cauchemar vivant lorsque leur fille avoue le meurtre Le mensonge, un thriller psychologique passionnant sur les efforts déployés par les parents pour protéger leur enfant. Tout en conduisant sa fille Kayla (Joey King), âgée de 15 ans, et sa meilleure amie Brittany (Devery Jacobs) à une retraite de week-end en plein hiver, le rocker vieillissant Jay (Peter Sarsgaard) s’arrête sur le bord de la route pour un pause salle de bain rapide. Bien que les deux filles entrent ensemble dans les bois environnants, seule Kayla revient. Terrifiés qu’elle puisse être jugée à l’âge adulte, Jay et son ex-femme Rebecca (Mireille Enos) dissimulent le crime de Kayla avec une toile de mensonges et de tromperies. Mais la vérité ne restera pas enterrée, et comme une erreur en entraîne une autre, les parents désespérés découvrent que ce qui s’est réellement passé dans ces bois glacés est plus choquant qu’ils ne l’imaginaient.

Chasing the Present – Mardi 6 octobre en VOD

Un jeune homme matériellement prospère, criblé d’anxiété, se lance dans un voyage mondial d’enquête sur soi. Des rues de New York, au calme du Gange et au cœur des jungles du Pérou, il se plonge dans la méditation, la recherche de soi et la médecine des plantes tout en conversant avec des experts de premier plan comme Russell Brand, Alex Gray, Graham Hancock, Joseph Goldstein, Rupert Spira, Sri Prem baba, Zelda Hall et bien d’autres pour trouver la cause profonde du problème et apprendre comment enfin se libérer de son anxiété paralysante. Il trouve des réponses aux raisons pour lesquelles une personne qui semble avoir tout cela peut continuer à souffrir d’attaques de panique débilitantes, tout en reconnaissant la beauté et le pouvoir qui se trouvent en chacun de nous si nous sommes prêts à y aller. Laissez votre voyage commencer par À la poursuite du présent. Le casting comprend Russell Brand, Alex Gray, Graham Hancock, Gary Weber, Rupert Spira, Sharon Salzberg, Joseph Goldstein, Matthew Watherston, Jose Sanchez, James Sebastiano Sr., James Sebastiano Jr., Jordan Sebastiano, Zelda Hall, Josh Korda et Vijeth Kumar.

The Phenomenon – Mardi 6 octobre en VOD & Digital

Suite à la divulgation explosive par le NY Times du programme secret OVNI du Pentagone, le documentaire d’actualité de James Fox est l’examen le plus crédible et le plus précis du mystère mondial impliquant un phénomène aérien non identifié. Révélant les événements monumentaux derrière le rapport du NY Times, des images captivantes inédites et des témoignages puissants de hauts fonctionnaires, de militaires, d’astronautes de la NASA et de témoins, le film fournit des preuves révélatrices que l’humanité n’est pas seule dans le univers.

Cagefighter – Vendredi 9 octobre en VOD (et en salles)

Reiss Gibbons (Alex Montagnani) est sur le point de devenir le plus grand jamais entré dans la cage des LEGENDS. Avec cinq défenses de titre à son actif, une belle épouse à Ellie (Georgia Bradner), des contrats de parrainage sans fin grâce à son agent de bombardement Reggie (Elijah Baker) et le soutien de l’entraîneur et mentor Marcus (Chuck Liddell), Reiss a tout pour plaire. . Mais lorsque le promoteur de Savvy Max Black (Gina Gershon) l’oppose à la superstar de la lutte professionnelle Randy Stone (AEW Champion Jon Moxley) dans le premier événement de promotion croisée de la société, Reiss se retrouve dans le combat le plus difficile de sa vie.

Evil Eye – Mardi 13 octobre sur Amazon Prime

Chez elle à Delhi, en Inde, la fière mère Usha Khatri (Sarita Choudhury) est ravie lorsque sa fille Pallavi (Sunita Mani) appelle de la Nouvelle-Orléans pour lui annoncer qu’elle a rencontré quelqu’un de spécial. Mais au fur et à mesure que Usha en apprend davantage sur le riche petit ami de Pallavi, Sandeep (Omar Maskati), elle devient convaincue que quelque chose de plus néfaste que le hasard a réuni le jeune couple. Lorsque Pallavi annonce ses fiançailles à Sandeep, la mère et la fille sont obligées de confronter de sombres secrets de famille et une force surnaturelle terrifiante dans ce thriller psychologique élégant.

Nocturne – Mardi 13 octobre sur Amazon Prime

Quand une étudiante en musique virtuose se suicide quelques jours avant un concert important, sa mort libère une force surnaturelle dans Nocturne, une histoire troublante de rivalité fraternelle qui se déroule dans une prestigieuse académie des arts. Ayant grandi dans l’ombre de sa sœur jumelle plus talentueuse, la timide étudiante en piano Juliet Lowe (Sydney Sweeney) a l’habitude d’être toujours la deuxième meilleure en matière de musique. Mais lorsqu’elle trouve un mystérieux cahier qui appartenait à la soliste vedette de l’école récemment décédée, son jeu commence miraculeusement à s’améliorer et elle éclipse bientôt sa sœur Vivian (Madison Iseman) en tant que meilleure élève de l’académie. Avec ses nouvelles capacités, cependant, vient une série de prémonitions effrayantes. Alors que les visions de Juliette deviennent de plus en plus cauchemardesques, elle découvre le véritable coût de la perfection artistique.

The Trial of the Chicago 7 – Vendredi 16 octobre sur Netflix

Le film est basé sur le tristement célèbre procès de 1969 de sept accusés accusés par le gouvernement fédéral de complot et plus, résultant des manifestations contre-culturelles à Chicago lors de la Convention nationale démocrate de 1968. Le procès a transpercé la nation et a déclenché une conversation sur le chaos destiné à saper le gouvernement américain. Le casting comprend Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne et Yahya Abdul-Mateen II.

The Secrets We Keep – En VOD le 16 octobre (Au cinéma le 16 septembre)

Dans l’Amérique d’après-guerre, une femme (Noomi Rapace), reconstruisant sa vie en banlieue avec son mari (Chris Messina), kidnappe son voisin (Joel Kinnaman) et cherche à se venger des crimes de guerre odieux qu’elle croit avoir commis contre elle. Réalisé par Yuval Adler à partir d’un scénario de Ryan Covington et Yuval Adler.

Kajillionaire – Vidéo à la demande le 16 octobre (Au cinéma le 25 septembre)

De la célèbre scénariste / réalisatrice Miranda July, une comédie profondément émouvante et extrêmement originale. Les escrocs Theresa (Debra Winger) et Robert (Richard Jenkins) ont passé 26 ans à entraîner leur fille unique, Old Dolio (Evan Rachel Wood), à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un braquage désespéré et conçu à la hâte, ils charment un inconnu (Gina Rodriguez) pour qu’il rejoigne leur prochaine arnaque, pour que leur monde entier soit bouleversé.

Love and Monsters – Vendredi 16 octobre en VOD

Un jeune homme apprend à survivre à une apocalypse de monstre avec l’aide d’un chasseur expert. Le casting comprend Dylan O’Brien, Michael Rooker, Ariana Greenblatt et Jessica Henwick.

UFC 1: Origins (Gunpowder & Sky) – Vendredi 16 octobre en VOD

Remontant les racines de la ligue pro-MMA jusqu’à son premier événement tumultueux en 1993, UFC 1: Origines explore l’histoire improbable de la façon dont Rorion Gracie, un spécialiste brésilien du jiu-jitsu, et Art Davie, autrefois vendeur de voitures d’occasion, se sont associés à la société de paiement à la carte de Bob Meyrowitz pour monter l’UFC 1 à Denver et lancer un phénomène sportif.

The Mothman Legacy – Mardi 20 octobre en VOD & Digital

L’héritage de l’homme-papillon est l’histoire de l’un des mythes urbains américains les plus effrayants, la légende de The Mothman, une créature aux yeux rouges considérée par certains comme un signe avant-coureur de malheur dans les années 1960 en Virginie-Occidentale rurale, où les observations de la bête démoniaque ailée ont été documentées pour la première fois près d’un ancien dépotoir de munitions connu par les habitants sous le nom de TNT.

Beaucoup croient que l’homme-papillon est un phénomène des années 1960, un présage apparaissant seulement avant la tragédie, et disparaissant après une vague d’observations et l’effondrement du Silver Bridge qui a suivi en 1967. Mais que se passe-t-il s’il y a plus? Et si les origines de ce présage remontent beaucoup plus loin et vont beaucoup plus loin que quiconque ne le pensait? Et si… les observations ne se terminaient jamais?

Oleander – Mardi 20 octobre en VOD & Digital

Oleander, 17 ans, est la star et la seule créatrice de sa propre chaîne YouTube provocante et sexuellement positive. Elle est également une étudiante réticente à un programme d’abstinence chrétienne, dirigé par ALISSA, 50 ans, équilibrée et charismatique. Quand Alissa demande à Oleander de présenter des excuses devant la caméra pour se moquer de son programme d’abstinence en ligne, une féroce bataille de volontés s’ensuit. Alissa est aidée par KIM, 30 ans, une cinéaste à gage qui n’a d’autre allégeance que de servir son client. Oleander se bat désespérément pour sa voix et ses convictions, mais son message anti-salope pourra-t-il résister au pouvoir manipulateur des deux adultes qui cherchent à la réprimer? Le casting comprend Emily Robinson, Jennifer Lafleur et Peri Gilpin.

Rebecca – Mercredi 21 octobre sur Netflix

Après une romance éclair avec un veuf riche, une épouse naïve déménage dans son domaine familial mais ne peut échapper à l’ombre obsédante de sa défunte épouse. Le casting comprend Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas.

The Place of No Words – 23 octobre en VOD (et en salles)

«Où allons-nous quand nous mourons?» C’est cette question simple, mais sans réponse, posée par un enfant précoce de trois ans qui lance un voyage épique alors que le petit garçon mène sa famille dans une aventure imaginative à travers des terres fantastiques remplies de créatures mythiques. Dit à travers les yeux du père (Mark Webber), aux prises avec une maladie en phase terminale, et de son jeune fils (Bodhi Palmer), La place de pas de mots L’histoire se déplace de manière transparente entre le monde tel que nous le connaissons et un fantasme partagé, explorant le rire et la douleur, la peur et l’émerveillement que les gens ressentent lorsqu’ils affrontent et font face à la mort.

On the Rocks – Octobre à déterminer sur Apple TV + (et dans les cinémas)

Laura (Rashida Jones) pense qu’elle est heureusement accrochée, mais lorsque son mari Dean (Marlon Wayans) commence à enregistrer des heures tardives au bureau avec un nouveau collègue, Laura commence à craindre le pire. Elle se tourne vers le seul homme qu’elle soupçonne d’avoir un aperçu: son père charmant et impulsif Felix (Bill Murray), qui insiste pour qu’ils enquêtent sur la situation. Alors que les deux commencent à rôder à New York la nuit, passant des fêtes chics aux hauts lieux du centre-ville, ils découvrent qu’au cœur de leur voyage se trouve leur propre relation. La cinéaste acclamée Sofia Coppola apporte une touche légère à ce mélange d’une lettre d’amour exubérante à New York, une comédie de choc des générations sur la façon dont nous voyons les relations différemment de nos parents et une célébration amusante des complications qui lient les familles modernes même lorsqu’elles se nouent nous en nœuds fous.

The Nest – Vidéo à la demande le 17 novembre (au cinéma le 18 septembre)

Dans Le nid, entrepreneur charismatique Rory (Jude Law), déménage sa femme Allison (Carrie Coon) et leurs enfants Sam et Ben de la banlieue américaine dans son Angleterre natale avec des rêves ambitieux de profiter du Londres en plein essor des années 1980. Alors que Rory prospère à la recherche de bonnes affaires dans la ville, Allison et les enfants ont du mal à s’adapter. Autrefois femme d’affaires à part entière, Allison se retrouve inactive et reprend le rôle de femme au foyer dans un manoir délabré qu’elles n’ont pas les moyens de meubler. Alors que l’isolement étrange de leur nouvelle maison sépare la famille et que la promesse d’un nouveau départ lucratif commence à se défaire, Rory et Allison doivent faire face aux vérités indésirables qui se cachent sous la surface de leur mariage.

City So Real (National Geographic) – Automne à déterminer

Dans la série documentaire en cinq parties Ville si réelle, Le documentariste nommé aux Oscars Steve James (America to Me, Hoop Dreams) livre un portrait fascinant et complexe de Chicago, la troisième plus grande métropole américaine et sa ville natale de longue date. La série commence dans la brume du milieu de l’été 2018, alors que le maire Rahm Emanuel, mêlé à des accusations de dissimulation liée à la fusillade par la police d’un adolescent afro-américain, Laquan McDonald, choque la ville en annonçant qu’il ne cherchera pas. réélection. Un nombre sans précédent de 21 candidats émergent dans un domaine diversifié et bondé alors qu’ils s’engagent dans une bataille sans limites pour avoir une chance de façonner l’avenir incertain de la ville. Dans des interviews franches avec des habitants de toute la ville, la série capture l’esprit indomptable de Chicago ainsi que ses défis apparemment insurmontables. CITY SO REAL est une représentation graveleuse et aimante d’une ville typiquement américaine qui est à la fois farouchement unique et un microcosme de la nation – et de notre monde – dans son ensemble.

Le père – Hiver à déterminer

Anthony a 80 ans, espiègle, vit seul avec défi et rejette les soignants que sa fille, Anne, présente de manière encourageante. Pourtant, l’aide devient également une nécessité pour Anne; elle ne peut plus faire de visites quotidiennes et l’emprise d’Anthony sur la réalité s’efface. Alors que nous expérimentons le flux et le reflux de sa mémoire, à quel point Anthony peut-il s’accrocher à sa propre identité et à son passé? Comment Anne fait-elle face alors qu’elle pleure la perte de son père, alors qu’il vit et respire encore devant elle? Le Père embrasse chaleureusement la vraie vie, par une réflexion amoureuse sur la condition humaine vibrante; déchirant et sans compromis poignant – un film qui se niche dans la vérité de nos propres vies. Le casting comprend Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell et Olivia Williams.

Adieu Amor – décembre à déterminer

After 17 years apart, Angolan immigrant Walter is joined in the U.S. by his wife and teen daughter. Now absolute strangers sharing a one-bedroom Brooklyn apartment, they struggle to overcome the emotional distance between them. Walter is trying to let go of a previous relationship while his wife Esther struggles with a new country, culture, and a husband who seems distant. Their daughter Sylvia is a dancer just like her father, and while she also finds her new life difficult, she bravely starts to explore the city and show herself through dance. The film is both a universal immigrant story and the unique perspective of three characters bound together by history and hope. It is an intimate and deeply personal look at an inter-generational tale that has defined America since its inception.

Let Them All Talk – TBD 2020 on HBO Max

Directed by Steven Soderbergh, Let Them All Talk tells the story of a celebrated author (Meryl Streep) who takes a journey with some old friends (Candice Bergen and Dianne Wiest) to have some fun and heal old wounds. Her nephew (Lucas Hedges) comes along to wrangle the ladies and her literary agent (Gemma Chan) also books herself on the trip.