En juillet 2020, 1103 ont été licenciés enseignants et administrateurs d’écoles publiques et privées reconnues coupables de violences sexuelles, entre autres crimes. En ce sens, et afin que les écoles privées n’aient pas ce type de personnel dans leur établissement, Minedu crée une application pour identifier les travailleurs condamnés pour un crime.

La plate-forme est appelée «système d’enregistrement des données pour le personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privés» (REGIEP) et permet de reconnaître et d’empêcher l’incorporation de personnel condamné ou condamné pour terrorisme ou excuses pour terrorisme, violation de la liberté sexuelle, trafic de drogue, fémicide, pédopornographie, entre autres délits.

TU PEUX VOIR L’année scolaire n’a pas encore été manquée, malgré des lacunes

Selon Minedu, le directeur de l’école est le seul à avoir accès au dossier d’information du personnel embauché ou qui sera embauché dans l’application REGIEP via le système d’information d’appui à la gestion de l’établissement d’enseignement (SIAGIE).

Ces informations sont vérifiées auprès du registre judiciaire national, puis l’application indiquera s’il y a du personnel condamné ou condamné pour l’un des crimes stipulés dans le Loi N ° 29988. Si tel est le cas, une séparation définitive sera exécutée au moyen d’une lettre de licenciement ou de la résiliation du contrat.

TU PEUX VOIR Minedu a finalisé l’achat de plus d’un million de comprimés pour les écoliers, selon Benavides

Il convient de mentionner que sur les 4 310 cas de violence sexuelle survenus dans des établissements d’enseignement prof ou personnel administratif, 460 ont eu lieu dans des écoles privées, selon les informations du portail Oui je peux voir jusqu’en juillet 2020.

Newsletter LR Alert

Abonnez-vous ici à l’alerte Web de La República et recevez instantanément les dernières nouvelles par e-mail.