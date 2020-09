Eric Wallace, le showrunner de The Flash de Grant Gustin, a déclaré que l’arc de la saison 7 de Joe West s’inspirerait du climat politique actuel.

Présenté pour la première fois dans le premier épisode de The Flash de Grant Gustin, Joe West était le père adoptif de Barry Allen et s’est occupé de lui après la mort de sa mère dans l’emprisonnement de son père. Policier, Joe West a été l’un des premiers à découvrir que Barry Allen était The Flash et l’a aidé au début de ses aventures. Mais maintenant, l’arc du personnage prend peut-être un grand tour.

Lors d’un entretien avec Entertainment Weekly, le showrunner de Flash Eric Wallace a parlé de l’arc à venir de Joe West et de la façon dont il reflète le climat politique actuel:

Je suis heureux d’annoncer que nous travaillons actuellement sur ce point dans les scripts. Ce n’est pas dans le premier lot. C’est plus au milieu de la saison 7. Ce sera très évident alors que Joe passe par ces changements et se retrouve dans un endroit qui est inattendu pour lui, mais qui est honorable et très conscient des problèmes d’aujourd’hui du point de vue du droit. Cela a donc fait de la narration de l’histoire de son personnage, je pense, la chose la plus excitante que j’ai pu écrire pour lui depuis que je suis le showrunner. Je ne peux tout simplement pas attendre que les gens le voient. »

Alors que nous travaillons à travers la merveilleuse histoire de Joe cette année, Joe est mis au défi par les événements du monde qui se déroulent de nos jours. Bien sûr, à la manière d’un super-héros de science-fiction, car nous sommes dans une émission de super-héros. Et il se lève vraiment. Je suis tellement fier du personnage et je suis tellement excité que Jesse emmène Joe dans une nouvelle direction. Parce que Joe est un homme bien avec un bon cœur. Et s’il voit l’injustice, ce n’est pas une personne qui la ferme les yeux. C’est une personne qui dit quelque chose et qui fait quelque chose.

«Le scénario de Joe cette saison est inspiré par les changements sociétaux qui se produisent dans le monde d’aujourd’hui. Parce qu’avec tout ce que nous nous réveillons tous chaque jour en 2020, j’ai senti qu’il y avait une excellente occasion ici – même dans notre émission fantastique et axée sur la famille – de commenter indirectement des vérités que les gens pourraient facilement reconnaître. Et faites-le de manière divertissante.

The Flash de Grant Gustin devrait revenir l’année prochaine sur The CW. Voici le synopsis officiel de la saison 7 de The Flash:

Barry Allen (Grant Gustin) a mené une vie normale en tant que C.S.I. dans le département de police de la ville centrale. La vie de Barry a changé à jamais lorsque le S.T.A.R. L’accélérateur de particules de Labs a explosé, créant une tempête de foudre de matière noire qui a frappé Barry, lui conférant une super vitesse et faisant de lui l’homme le plus rapide du monde – The Flash. Après un cliffhanger passionnant la saison dernière qui a vu le nouveau Mirror Master (Efrat Dor) victorieux et toujours en liberté à Central City, The Flash doit se regrouper pour l’arrêter et trouver un moyen de prendre contact avec sa femme disparue, Iris West. -Allen (Candice Patton).

Avec l’aide du reste de l’équipe Flash, qui comprend les super-héros Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Ralph Dibny (Hartley Sawyer) et Nash Wells (Tom Cavanagh), ainsi que le père adoptif de Flash, Joe West (Jesse L. Martin), la méta-procureure Cecile Horton (Danielle Nicolet), la journaliste allegra Garcia (Kayla Compton) et le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight)… Flash finira par vaincre Mirror Master. Mais ce faisant, il lâchera également une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City: une menace qui menace de déchirer son équipe et son mariage.