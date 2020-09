La dernière fois que nous nous sommes enregistrés avec l’artiste Invincible Ryan Ottley, il partageait quelques images qu’il avait prises dans les studios d’animation de la série Amazon Prime à venir et nous donnait un aperçu de son impression sur ce qu’il voyait jusqu’à présent. Clignotant environ trois semaines, nous recevons une autre mise à jour sur le Steven Yeun (The Walking Dead) et J.K. Simmons (Whiplash) – série vedette dans deux publications Instagram dimanche.

Invincible (Image: Skybound Entertainment)

Dans le premier post, Ottley a posté une image de Yeun à côté de son alter-ego animé, la sous-titrant avec un bref rappel que la production de la série animée marchait toujours et «avait l’air génial». Quand quelqu’un demande / commente que la série était « censée sortir cette année », Ottley a répondu avec une mise à jour sur le moment où elle arrivera sur le service de streaming: « Pas encore de date de sortie solide! »

Dans le post de suivi mettant en vedette J.K. Simmons et Nolan Grayson alias Omni-Man, Ottley a cherché à répondre à certaines des questions courantes qui lui avaient été posées dans sa précédente. La première chose que l’artiste voulait clarifier était qu’il ne servait que de consultant sur le projet parce que le monde de la bande dessinée l’a beaucoup trop occupé (« Je suis trop occupé avec la bande dessinée pour travailler sur cette série animée, et l’animation est aussi un tout autre jeu de balle. Je m’en tiendrai à la bande dessinée! « ). Et pour ceux qui craignent que la série puisse reculer les scènes de combat et la violence, il semble que vous puissiez respirer facilement: « De plus, OUI, c’est mature comme la bande dessinée, j’ai vu beaucoup de scènes qui m’ont fait tomber la mâchoire. Donc ouais, les combats tombent! «

De la bande dessinée co-créée par Robert Kirkman et Cory Walker (qui sert de concepteur de personnage principal), et illustré par Ottley, Invincible est une série de super-héros animés pour adultes qui tourne autour de Mark Grayson (Yeun), un adolescent normal, à l’exception du fait que son père (Simmons) est le super-héros le plus puissant du monde. planète. Peu de temps après son dix-septième anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs et entre dans la tutelle de son père. La série est décrite comme pleine de suspens, d’action et d’émotion, mais s’appuie sur des moments poignants et réconfortants d’amour, d’amitié et d’humanité.

Un regard sur la série animée Invincible (Images scannées: Skybound Entertainment)

Rejoindre Yuen et Simmons sur Invincible sont Zachary Quinto comme Robot, Khary Payton comme Black Samson, Seth Rogen comme Allen the Alien, Gillian Jacobs comme Atom Eve, Andrew Rannells comme William Clockwell, Zazie Beetz comme Amber Bennett, Mark Hamill comme Art, Walton Goggins comme Cecil Stedman, Jason Mantzoukas comme Rex Splode, Chris Diamantopoulos comme Doc Seismic, Mélise comme Dupli-Kate, Kevin Michael Richardson comme forme de monstre de Monster Girl et les Mauler Twins, et Griffon gris comme Shrinking Ray et Monster Girl.

The Guardians of the Globe comprend un « who’s who » de l’univers de Walking Dead: Ross Marquand comme The Immortal and Aquarus, Lauren Cohan comme War Woman, Michael Cudlitz comme Red Rush, Lennie James comme Darkwing, Chad Coleman comme Martian Man, et Sonequa Martin-Vert comme Green Ghost. Kirkman, Racioppa, David Alpert, et Catherine Winder servira de producteurs exécutifs avec les directeurs de supervision Justin Copeland et Chris Copeland (Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man). Skybound produira la série.

