Le monde du divertissement a subi un coup dur ce vendredi et la mort de Chadwick Boseman, acteur qui a joué, entre autres personnages, ‘Panthère noire’, personnage qui a eu une grande influence sur le Ligue MX il y a quelques années.

Chadwick Boseman se battait contre lui cancer du côlon pendant 4 ans; très peu de gens savaient qu’il avait cette maladie, à quel point les traitements étaient durs et ce que cela faisait. Après être resté fort pendant longtemps, l’acteur qui a laissé un héritage dans le Univers cinématographique Marvel perdu la bataille.

«Black» Panther fait le tour du monde du sport depuis longtemps; dans la NBA, Premier League, MLB et même dans le Ligue MX, alors maintenant nous nous souviendrons Djaniny Tavares, un «envoyé» de Wakanda qui s’émerveillait de ses objectifs.

Djaniny Tavares et l’influence de Chadwick Boseman en tant que « Black Panther »

Comme nous l’avons déjà mentionné, le personnage de ‘Panthère noire«A eu une grande influence dans le monde du sport et le Mexique n’a pas été une exception, car il y a des buteurs, Djaniny Tavares, qui a pris le pouvoir de Wakanda et ils l’ont transporté au but.

Djaniny Tavares était un joueur de Santos Laguna du 2014 au 2018, époque au cours de laquelle il est non seulement devenu une référence pour l’équipe et la MX League, mais dans sa dernière étape en tant que joueur de Lagunero, il a adopté le personnage de Chadwick Boseman.

Le film de ‘Panthère noire’ créé au début de 2018, temps que Djaniny Tavares jouerait sa dernière saison avec Santos mais au cours de ces mois, il a emmené ce personnage au Ligue MX à chaque fois qu’il marquait.

La célèbre pose de ‘Panthère noire’, où il croisa les bras puis vint le classique «Wakanda pour toujours», était la célébration de Djaniny Tavares dans ses derniers jours en tant que buteur pour Santos Laguna, une fête qui ne lui est pas propre, car d’autres joueurs aiment Pierre Emerick Aubameyang ou Paul Pogba, ils l’ont également utilisé.

La célébration a fait sensation et euphorie à l’époque en raison de sa curiosité et de son originalité et maintenant que Chadwick Boseman est mort, prend un sens différent.

Comment Djaniny Tavares a-t-il fait avec Santos?

Djaniny Tavares Il a joué avec Santos pendant 4 ans et pendant ce temps, il s’est imposé comme l’un des meilleurs artilleurs de la Liga MX. A marqué 53 buts en 157 matchs et curieusement sa meilleure saison était 2017-18, car à cette époque, où il adopta la pose de ‘Panthère noire’ (ce qui peut ne rien dire de toute façon) 20 buts, environ 50% du total qu’il avait au Mexique. Repose en paix Chadwick Boseman.