Le radiodiffuseur britannique BBC a évoqué sa valeur dans un «marché plus difficile que jamais», selon les mots du président David Clementi, dans le rapport annuel de l’organisation pour l’exercice 2019/20.

La BBC est l’organisation médiatique la plus utilisée au Royaume-Uni avec en moyenne 41 millions de personnes par jour interagissant avec ses services au cours de l’année dernière. Les 90% de la population britannique utilisant la BBC chaque semaine sont passés à 94% en mars de cette année lors de l’épidémie de coronavirus. BBC iPlayer a enregistré un record de 4,8 milliards de demandes de diffusion de programmes en 2019/20.

Selon ses résultats, qui couvrent la période de l’année jusqu’au 31 mars 2020, la BBC a collecté 3,52 milliards de livres sterling (4,54 milliards de dollars) de droits de licence, soit une réduction de 5% par rapport à l’année précédente, en raison de la réduction prévue du financement gouvernemental de la télévision gratuite. licences pour les plus de 75 ans.

Dans l’ensemble, le groupe BBC avait un déficit de 119 millions de livres (153,6 millions de dollars). Cela a été compensé par la solide performance de BBC Studios, qui a augmenté de 14% pour atteindre un bénéfice de 233,6 millions de dollars. La production de BBC Studios a été le créateur de nouveau contenu le plus mandaté au Royaume-Uni en 2019, avec 77 nouvelles commandes de la BBC et de tiers.

Cependant, “certaines mesures ne vont pas dans la bonne direction”, a déclaré l’organisation. L’effectif est passé de 19 231 à 19 572 et le nombre de hauts dirigeants est passé de 250 à 253. La BBC continuera de se concentrer sur la réduction des coûts afin de réduire l’effectif de la fonction publique.

Abordant la question de la diversité au sein de la BBC lors d’une conférence de presse, le directeur général Tim Davie a déclaré qu’il y avait du travail à faire à cet égard et a souligné que l’organisation s’efforçait d’atteindre son objectif déclaré de 50:50 de parité entre les sexes.

«Ce rapport annuel raconte l’histoire d’une BBC qui reste d’une grande valeur au pays et à l’étranger, mais qui n’est pas sans défis considérables», a déclaré Clementi. «En entrant dans la crise des coronavirus, la BBC avait déjà 31% de moins à dépenser pour les services publics britanniques que si les frais de licence avaient augmenté avec l’inflation depuis 2010.

«Maintenant, le grave impact du COVID-19 signifie que nous devons économiser 125 millions de livres supplémentaires [$162 million] – en plus d’économies supplémentaires importantes – dans un marché plus difficile que jamais. Dans ce contexte, la BBC doit redoubler d’efforts pour servir tous les publics, tout en maximisant les revenus commerciaux et en soutenant la reprise des industries créatives à travers le Royaume-Uni.

«Notre objectif doit être de nous assurer que nous fournissons une valeur exceptionnelle et unique à tous les publics – ceux qui paient pour nous et sont en fait nos clients – en échange de leurs frais de licence», a déclaré Davie. «Cela signifie que nous devons renouveler notre engagement d’impartialité; se concentrer sur un contenu unique et à fort impact; extraire davantage en ligne; et bâtir nos revenus commerciaux. C’est maintenant notre objectif et notre défi pour l’avenir. Nous ne devrions rien prendre pour acquis.”