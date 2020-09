Réalisatrice du court métrage de la Semaine de la critique de Cannes 2017 «The Disinherited», Laura Ferrés dirigera son premier long métrage attendu «The Permanent Picture», coproduction entre Fasten Films et Le Bureau de Barcelone, basé à Paris et Londres.

Les ventes internationales seront assurées par The Bureau Sales, la branche commerciale du label franco-britannique.

Une sorte de «comédie déprimante» – selon Ferrés – «The Permanent Picture» suit Carmen, une directrice de casting dont le monde s’effondre lorsque son patron prend sa retraite et la société de production pour laquelle elle travaille prend un tournant dramatique. Carmen sera forcée de participer à une campagne pour un parti corrompu.

Sélectionné par Variety comme talent espagnol à suivre, Ferrés a étudié à la prestigieuse école de cinéma Escac de Barcelone. Elle a développé son premier scénario de long métrage au Next Step Program, un atelier créé par la Semaine de la critique de Cannes, le TorinoFilmLab et le programme de soutien à la scénarisation du Moulin d’Ande.

«Le long métrage remettra en question les promesses d’épanouissement personnel par le travail, ainsi que la construction de notre présent à travers la politique et ses images», a déclaré Ferrés, qui a trouvé l’inspiration pour ses débuts au cours de ses années en tant que directrice de casting dans le secteur de la publicité. .

Aki Kaurismäki, Jacques Tati, «Toni Erdmann» de Karen Ade et «Whisky» de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll ont été des inspirations pour le ton comique impassible du film, a-t-elle ajouté.

«Ce qui est étonnant dans ‘The Disinherited’, c’est comment Laura a exploré des problèmes profonds d’une manière très simple, et aussi avec humour et affection et des concepts visuels à cordes qui peuvent définir son idée du cinéma», a déclaré Adrià Monés de Fasten Films, la société derrière David Ilundain. «Un pour tous» et «Le procureur, le président et l’espion» de Justin Webster.

Les productions du Bureau incluent «Little Joe» de Jessica Hausner et «45 Years» d’Andrew Haigh. Le Bureau Sales gère plus de 600 titres dont les bibliothèques Celluloid Dreams et Rezo Films.

Agnés Piqué, le directeur de la photographie de «The Disinherited», fera équipe avec Ferrés pour son premier long métrage.

La distribution reste à déterminer. Le tournage devrait commencer l’année prochaine.