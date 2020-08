Laura Serrano Il est le genre de rivaux qui sont contre les cordes, sur les jambes bancales et qui trouvent toujours cette force pour continuer à se tenir debout et à déchaîner les poings. Une noix difficile à casser, qui avec cette décision et cette détermination a gravé son nom dans l’histoire comme une énorme contribution au sport des poings.

PHOTO: Laura Serrano (Photothèque Millennium)

La pionnière de la boxe féminine a vécu dans une scène noire pour le sport au Mexique, comme un décret présidentiel dépassé, imposé par Porfirio Diaz, interdit la pratique de la boxe par les femmes; Cependant, après des années de combats francs – dans les gymnases, au-dessus du ring et devant les tribunaux – il a réussi à l’abroger et à ouvrir la porte à d’autres représentants qui feraient du Mexique la deuxième puissance au monde.

Adaptant ses soutiens-gorge avec des pièces rembourrées en l’absence de produits conçus pour les femmes et se battant clandestinement au milieu de la rue, sans la moindre mesure de sécurité, l’avocate a commencé sa carrière d’amatrice sous les yeux incrédules des promoteurs, des formateurs et des managers. Mexicains, qui pensaient qu’après un certain temps, il abandonnerait.

PHOTO: Laura Serrano avec Julio César Chávez (à gauche) et Ricardo «Finito» López (à droite) (Photothèque Milenio)

Bien que la pression fût trop forte, Laura a promis de ne pas reculer et pour ses débuts dans le domaine professionnel, en 1994, elle a voyagé au États Unis affronter le pionnier américain Christy Martin à l’intérieur d’un panneau d’affichage dans lequel Julio Cesar Chavez se vengerait de Frankie Randall, après avoir arraché son invaincu. Sans son entraîneur -parce qu’ils avaient peur que les représailles ne bloquent leur coin- et sans parler anglais, Laura a grimpé sur le ring du MGM Grand pour commencer sa carrière et, bien que cette nuit-là, elle soit à égalité avec Martin, elle a laissé une très bonne image, car pour les participants, le Mexicain avait gagné le combat.

PHOTO: Laura Serrano, ancienne boxeuse mexicaine (Fototeca Milenio)

Cette nuit-là, l’une des plus brillantes de sa carrière, il n’a gagné que 1500 $, et la reconnaissance de son idole, Julio Cesar Chavez, dont il se souvient avec tendresse pour le soutien. Avec une plus grande acceptation de l’autre côté de la frontière, Laura a décidé de rester aux États-Unis et dans son deuxième combat, elle a remporté le titre de la Fédération internationale de boxe, devenant ainsi la première latino-américaine de l’histoire à être championne du monde, mais l’épine de se produire au Mexique était toujours présent.

Combattre Tijuana, Celaya, Cancun et à Ciudad Juárez était sa consolation, mais le désir de comparaître au Mexico décédée en 2012, lorsqu’elle a pris sa retraite, elle a démissionné de ne pas récolter le fruit de tant d’années d’efforts, malgré l’abrogation de la loi en 1999.

Laura a tenté de se battre dans la capitale, mais la commission de boxe locale lui a refusé la licence, la jugeant trop grande, elle avait 44 ans. Le bilan pour Laura est à la fois positif et amer, car si économiquement elle n’a pas si bien fait – car avec la somme de ses meilleurs sacs elle atteignait à peine 30 mille dollars -, elle sait que son empreinte dans le sport restera peu importe combien elle en a réussi. inconvénient lors d’un voyage ardu de 18 ans.

Maintenant, à 53 ans, et déjà en tant que membre du Temple de la renommée des femmes en Floride, elle vit à Las Vegas, et avec son mari et son fils, elle a quitté le sport par le passé pour céder la place à la religion comme Témoin de jehova.