L’avenir de l’aéronautique est en train d’évoluer. La compagnie aerienne KLM Royal Dutch Airlines, a réalisé avec succès le premier vol pilote du ‘Flying V’, un avion totalement hors du commun, dont le design est inspiré d’une guitare électrique, est de faible consommation carburant et si tout se passe bien, dans quelques années, il pourrait commencer sa première vols commerciaux. Qui s’inscrit?

Sans aucun doute, c’est l’avion commercial le plus futuriste de l’histoire, j’oserais même dire qu’il emmène le défunt ‘Concorde’ sur la route, dont le dernier vol a été effectué en 2003. La vérité est que le ‘ Flying V ‘, n’a aucun point de comparaison, puisque sa conception – unique en son genre – a été réalisée en collaboration avec des scientifiques du Université technique de Delf, aux Pays-Bas.

Le mieux, c’est que les tests se font dans une course contre la montre, sans ménager la sécurité. Le prototype de l’avion a été dévoilé en 2019, à l’occasion du 100e anniversaire de KLM, et depuis lors, les experts en aéronautique n’ont fait que travailler à plein régime. Les premières tests de résistance à l’air et de chocs, ainsi que les essais au sol se sont déroulés comme prévu et maintenant, le premier vol d’essai sans pilote a été un succès complet.

Bien qu’il soit conçu pour vvols longue distance, le test pilote n’a été effectué que sur les aérodromes allemands. Démontrer qu’il s’agit d’un avion économe en énergie non polluant, qui intègre la cabine des passagers, la soute et les réservoirs de carburant dans les ailes, créant une forme en V spectaculaire, tandis que les sièges des passagers sont répartis partout ailes perpendiculaires.

L’objet du désir

Il y a une étape abyssale depuis que la compagnie aérienne a présenté le prototype jusqu’à présent qu’il s’agit d’un simulateur en forme, ce qui s’est reflété dans le les investisseurs. Au début, beaucoup se reproduisent qu’ils ne pouvaient pas le faire, mais maintenant que les scientifiques ont expliqué que la forme aérodynamique un avion amélioré et le poids réduit de l’avion réduiront la consommation de carburant en 20% en comparaison Avec les avions les plus avancés d’aujourd’hui, le nombre de propositions d’investisseurs a considérablement augmenté. Plusieurs partenaires sont désormais impliqués dans le projet, dont le constructeur Airbus.

À cet égard, Pieter Elbers, PDG de KLM, a déclaré dans un communiqué que «le secteur de l’aviation ne peut pas être rendu durable par lui-même, mais cela doit être fait ensemble. Collaboration avec des partenaires et le partage des connaissances nous emmène tous plus loin. C’est pourquoi nous continuerons à développer le concept Flying-V avec tous nos partenaires. La prochaine étape serapour laisser voler le Flying V avec du carburant durable ».

Dans la vidéo, nous pouvons voir que malgré la petite taille du modèle réduit de 22,5 kilos et trois mètres de long, la puissance des turbines est aussi puissante qu’un avion grandeur nature. Bien qu’il reste encore plusieurs tests à effectuer à la fois à l’échelle et en simulateurs, il ne faudra pas longtemps avant de voir le Flying V atterrir et décoller dans les aéroports les plus importants du monde. Nous espérons seulement que vous tiendrez compte des conseils des experts et utiliserez le sièges d’avion conçus pourpour le nouvelle normalité.

Voir sur YouTube