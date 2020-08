Pouvez-vous croire que cela fait déjà près d’un an que Travis Scott et Kylie Jenner se sont séparés? Le couple était sorti ensemble pendant environ deux ans et demi avant que la nouvelle en octobre 2019 ne dise qu’ils avaient rompu quelques semaines plus tôt.

Dans les mois qui ont suivi leur séparation, aucun d’eux n’a montré le moindre signe d’une éventuelle réconciliation, se concentrant plutôt sur leur fille Stormi Webster, âgée de 2 ans. Mais alors qu’ils semblent aller de l’avant, une interview récente suggère que Travis Scott n’est pas encore totalement au-dessus du magnat de Kylie Cosmetics.

Travis Scott et Kylie Jenner sur le tapis rouge lors d’un événement en août 2019 | Rich Fury / .

Chronologie rapide de la relation de Travis Scott avec Kylie Jenner

Travis Scott a commencé à sortir avec Jenner après leur rencontre à Coachella en avril 2017. Le magnat du maquillage a dit à GQ qu’elle aimait tellement Scott après le festival qu’elle a décidé d’abandonner sa vie en Californie et de faire une tournée de plusieurs mois avec lui.

«J’ai vraiment sauté dans le bus», a-t-elle expliqué. «Et puis nous sommes allés au coucher du soleil. J’ai fait toute la tournée avec lui.

Bientôt, elle est tombée enceinte et a donné naissance à leur fille le 1er février 2018. Jenner a annoncé la nouvelle trois jours plus tard après avoir gardé toute sa grossesse secrète.

Leur relation s’est poursuivie jusqu’à la fin de 2019, lorsque plusieurs points de vente ont confirmé qu’ils avaient rompu. Des sources ont déclaré à People and Us Weekly que la scission était alimentée par leurs modes de vie conflictuels et par le prétendu échec de Travis Scott à s’engager vraiment envers Jenner.

La dernière interview de Travis Scott suggère qu’il pourrait encore avoir un faible pour Kylie Jenner

Après des mois à faire profil bas, le rappeur ASTROWORLD a parlé de sa vie, de sa carrière et plus encore dans une interview avec GQ publiée le 18 août.

Travis Scott, de son vrai nom Jacques Webster, a refusé de parler de leur relation, mais l’écrivain Gerrick Kennedy a noté que le rappeur conservait toujours des éléments de leur romance. Dans une pièce où l’interview a été menée, Travis Scott avait une photo en plein air de lui et Jenner «enfermé dans une étreinte torse nu», selon Kennedy.

Travis Scott en général n’a pas beaucoup parlé de leur romance ou de leur rupture, mais il a déclaré à XXL en décembre 2019 qu’il avait toujours des sentiments pour Jenner. « J’aime [Stormi’s] maman et moi le ferons toujours », a-t-il déclaré, ajoutant:« Le plus difficile dans les relations est simplement d’essayer d’être en un seul sans qu’un million de voix extérieures n’interfèrent. »

Travis Scott et Kylie Jenner vont-ils se réconcilier?

Les chances qu’ils se réconcilient ne sont pas claires au moment de la rédaction de cet article. Bien que les sources aient initialement déclaré que c’était une possibilité, cela semble de moins en moins probable avec le temps.

Ni Travis Scott ni Jenner n’ont abordé le sujet, mais quoi qu’il arrive, ils ont tous deux montré leur engagement à élever leur fille ensemble. Dans les mois qui ont suivi leur séparation, ils ont souvent été vus traîner avec et sans leur fille, y compris à plusieurs moments de la quarantaine du coronavirus (COVID-19).

Jenner a parlé de leur relation dans une interview de février avec Harper’s Bazaar, disant au point de vente qu’elle considérait toujours son ex comme sa «meilleure amie».

«Nous avons une très bonne relation. Nous sommes comme les meilleurs amis », a-t-elle expliqué. «Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons connectés et coordonnés. je pense à [my parents] dans les situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi.

Elle a partagé une déclaration similaire sur Twitter après la nouvelle de sa rupture avec le rappeur, tweetant: «Travis et moi sommes en bons termes et notre objectif principal en ce moment est Stormi. Notre amitié et notre fille sont la priorité.