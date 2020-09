Les rapports d’Aishwarya Rai Bachchan faisant un signe de tête au biopic Noti Binodini de Pradeep Sarkar étaient arrivés plus tôt cette année. Maintenant, une mise à jour a été partagée à peu près par le cinéaste où il a révélé qu’il espérait un vaccin d’ici mars 2021.

L’actrice Aishwarya Rai Bachchan a passé chez elle avec Abhishek Bachchan, Aaradhya Bachchan et d’autres au milieu de la pandémie en cours. L’actrice n’a pas encore repris son travail et plus tôt cette année, des reportages sur Aishwarya dans le biopic Binodini Dasi de Pradeep Sarkar sont entrés. La courtisane populaire de Calcutta également connue sous le nom de Noti Binodini est devenue le sujet du prochain film de Sarkar et Aishwarya a apparemment donné au cinéaste le signe de tête selon les rapports parus plus tôt en 2020. Maintenant, dans une discussion récente, le cinéaste a partagé son espoir d’un vaccin d’ici mars afin qu’il puisse travailler sur le film.

Dans une conversation avec Mid-Day à propos du film mettant en vedette Aishwarya, Pradeep Sarkar a déclaré que l’actrice lui avait donné le signe de la tête pour le biopic de Noti Binodini et qu’il travaillait sur le scénario pour le même. Cependant, le cinéaste a révélé qu’il avait également commencé à travailler côte à côte sur une comédie noire et un thriller psychologique. Il a même mentionné qu’il attendait la fin de la «crise» (COVID 19) pour pouvoir lancer le tournage. Dans le chat, le cinéaste a mentionné qu’il était incapable de donner des narrations appropriées aux acteurs via des appels Zoom.

Parlant du biopic de Noti Binodini, vedette d’Aishwarya, Pradeep Sarkar a déclaré au quotidien national: “L’écriture est en cours. Alors qu’Aishwarya a fait un signe de tête, je n’ai pas contacté d’autres acteurs car j’attends que la crise se calme. J’espère que le vaccin est développé en mars pour que nous puissions commencer à tourner. ” Il a en outre mentionné que peut-être avant le film d’Aishwarya, il pourrait lancer l’un des deux autres scrips qu’il a écrits. Noti Binodini était une courtisane populaire qui, à l’âge de douze ans, a joué son premier rôle dramatique sérieux dans le Théâtre National de Calcutta en 1874. Apparemment, le film de Pradeep avec Aishwarya retracera la vie de la protagoniste, sa carrière d’actrice avec succès avec l’histoire liée aux hommes de sa vie.

Pendant ce temps, Aishwarya passe actuellement du temps à la maison avec sa fille et sa famille. En juillet, elle et Aaradhya, Abhishek et Amitabh Bachchan ont été infectés par le COVID 19 et ont été hospitalisés. Ils se sont complètement rétablis et sont de retour chez eux. Sur le plan du travail, Aishwarya sera également vue dans le film de Mani Ratnam basé sur le roman Ponniyin Selvan.

