Le blockbuster hollywoodien «Tenet» a ouvert au-dessus du box-office coréen, mais ses performances diminuent à mesure que le coronavirus fait un retour dans le pays. Les sorties d’autres films, dont «Mulan», sont maintenant reportées ou interrompues.

«Tenet» de Christopher Nolan a commencé sa carrière commerciale dans le quatrième plus grand marché théâtral du monde mercredi, gagnant 596 000 $ sur 2 228 écrans, selon les données du système KOBIZ du Korean Film Council. Jeudi, il a gagné 596 000 $ sur 2 179 sites légèrement plus petits. Après deux jours de sortie commerciale, plus deux jours de prévisualisation, «Tenet» a été vu par 301 000 spectateurs coréens, générant 2,14 millions de dollars.

La moyenne par écran jeudi était tombée à 271 $, contre 371 $ mercredi. Les aperçus ont généré un box-office par écran de 623 $ le samedi (22 août) et de 595 $ le dimanche (23 août).

La capitale, Séoul, a été soumise à des restrictions de niveau deux (sur une échelle de un à trois) le 19 août, et les rassemblements en salle de 50 personnes ou plus et les événements en plein air de 100 personnes ou plus ont été interdits. Vendredi, les autorités de Séoul ont déclaré que les restrictions de niveau deux continueraient pendant une semaine de plus, puisqu’elles ont confirmé 146 nouveaux cas dans la ville, en légère baisse par rapport au record de mercredi 154. De nouvelles mesures pour protéger les enfants, les étudiants et les personnes âgées pourraient bientôt être ajoutées. .

Si les cinémas n’ont pas encore reçu l’ordre de fermer, ils ont réduit leur capacité d’accueil, afin d’accroître la distanciation sociale. Le principal exposant du pays, CJ-CGV, a réduit sa capacité par écran de 70% à 50%, remboursant certains billets pré-vendus pour «Tenet», réattribuant certains sièges et, dans d’autres cas, demandant aux clients de réserver à nouveau.

La résurgence du virus, en particulier dans la capitale Séoul, a poussé les distributeurs à repenser leurs plans.

La société locale, Merry Christmas, a mis jeudi sa sortie de l’aventure de science-fiction «Space Sweepers» en attente indéfinie. L’un des films les plus attendus de l’année, il prévoyait une sortie le 23 septembre, une semaine avant l’important 30 septembre-octobre. 2 vacances à Chuseok.

“The Golden Holiday”, qui devait sortir le 19 août, a également été reporté. L’horreur d’animation “Beauty Water” devait sortir le 2 septembre, mais ne sera plus diffusé.

«Mulan» de Disney a été repoussé du 10 septembre au 17 septembre en Corée, tandis que «The New Mutants» se déplace du 3 septembre au 10 septembre.

À ce jour, la Corée du Sud a enregistré 17665 cas de COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins, et 319 décès. Il y a eu 3 523 infections à Séoul, selon l’agence de presse Yonhap.