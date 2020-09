«Tenet» de Christopher Nolan est resté en pole position au box-office britannique et irlandais, récoltant 796 309 £ (1 011 097 $) sur 616 sites lors de son quatrième week-end, selon les chiffres définitifs de Comscore.

La version Warner Bros. a maintenant un total cumulé de 13 879 635 £ (17617 559 $) sur le territoire.

La romance pour jeunes adultes de Shear Entertainment «After We Collided» continue de gagner avec 598 294 £ (759 605 $) sur 454 sites et compte désormais un total de 1 719 760 £ (2 183 291 $). Réalisé par Roger Kumble («Suits», «Pretty Little Liars»), le film fait suite à «After» de l’année dernière. Les deux sont basés sur des romans d’Ann Todd. Le film a recueilli quelque 30 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le succès de cette année.

«Bill & Ted Face the Music» de Warner, qui réunit Keanu Reeves et Alex Winter, a récolté 462 051 £ (586 845 $) lors de ses débuts sur 569 sites.

Documentaire de concert classique «André Rieu: Magical Maastricht», sorti par Piece of Magic, a fait ses débuts en quatrième position avec 124 101 £ (157 565 $) sur 403 sites.

Le film de l’univers «X-Men» de Disney «The New Mutants» a continué de glisser avec 106 199 £ (134 814 $) sur 429 sites. Le film a maintenant un total de 1 314 899 £ (1 669 265 $) sur le territoire.

Parmi les autres débuts notables, citons le film de la réalisatrice Sarah Gavron, à la critique positive, «Rocks», distribué par Altitude Film Distribution, qui a recueilli 75 478 £ (95 798 $) dans 92 sites; et le documentaire musical «White Riot» de Rubika Shah, récompensé par un prix Grierson, publié par MFilms, qui a coûté 47 898 £ (60 780 $) à 30 sites.

Le week-end prochain, Parkland Entertainment sortira une romance mature «23 Walks», et Studiocanal s’inclinera dans le documentaire sur le capitalisme moderne «Capital in the Twenty-First Century». En outre, Nickelodeon lance «JoJo Siwa’s DREAM Tour On The Big Screen», mettant en vedette la danseuse, chanteuse, actrice et personnalité de YouTube Joelle Joanie ‘JoJo’ Siwa, tandis que Curzon salue «Little Girl», à propos d’une fille de huit ans née dans le corps d’un garçon.

Vertigo Releasing a le nominé pour Sundance et la gagnante de la SXSW «Miss Juneteenth», tandis que Peccadillo Pictures a aligné le gagnant de Sundance «Monsoon».

Dogwoof publie le documentaire californien sur les feux de forêt de Ron Howard «Rebuilding Paradise» et Munro Film Services publie le drame policier comique «Schemers», tandis que Fifth Column Films lance le documentaire musical «Southern Journey (Revisited)».

Pendant ce temps, la société de distribution de répertoires Park Circus réédite tous les films de la franchise «Rocky».