Légendes: Le « Callejón del Diablo », l’histoire d’horreur la plus virale du CDMX

Sans aucun doute le Mexico (CDMX) garde dans ses entrailles des rues diverses et emblématiques. Des passages qui sont restés intacts au fil des ans et qui gardent encore à l’intérieur de grands secrets qui étonnent des millions de personnes. En plus de cette architecture coloniale de la capitale mexicaine, elle préserve également un ensemble de légendes et des histoires d’horreur qu’est devenu viral au centre du pays.

El Callejón del Diablo est une très ancienne légende du CDMX

« El Callejón del Diablo » est un endroit effrayant

Situé dans la colonie Mixcoac de la MexicoIls disent que le diable lui-même apparaît dans cette ruelle. Ce fait a été vérifié par un homme sceptique qui voulait corroborer l’histoire pour son propre compte, alors il a décidé d’aller marcher une nuit dans le lieu sombre. Compte le Légende que dans cet endroit sombre il y avait des arbres, qui transformaient la rue en une scène effrayante.

Selon la légende, l’homme est entré dans « l’allée du diable », il n’était même pas à mi-chemin quand il s’est arrêté, car il croyait avoir vu une ombre derrière un arbre. Sans trop y prêter attention, il décida de continuer sa route, c’est alors que l’ombre s’approcha de lui en prenant la forme d’un homme qui riait intensément. A cela, l’homme s’est enfui mais a commencé à sentir que le sol s’enfonçait et le piégeait durement, l’empêchant de marcher.

Finalement, l’homme réussit à s’échapper et raconta son histoire de terreur à ses connaissances et un jour son anecdote parvint aux oreilles de deux pêcheurs incrédules qui se rendirent aussitôt sur les lieux avec des torches pour montrer à l’homme que les fantômes n’existaient pas. Cependant, à minuit, une figure démoniaque émergea de la lueur du feu, qui selon les bateliers avait des cornes et une longue queue.

El Callejón del Diablo est une histoire d’horreur populaire

Une autre des histoires de cette histoire virale raconte qu’au XXe siècle, le corps d’un usurier nommé Julio est apparu dans la ruelle. Cet homme avait passé sa vie à chasser les gens pour recouvrer leurs dettes et selon les rumeurs des voisins de Mixcoac, sa mort était due à une altercation qu’il avait eue avec le diable lui-même qui le punissait pour son comportement horrible. Avez-vous entendu parler de cette légende?