Les acteurs de «Parcs et loisirs» se réunissent pour la deuxième fois cette année.

Plusieurs des stars de l’émission, dont Amy Poehler, Adam Scott et Nick Offerman, organiseront un événement virtuel de collecte de fonds pour le Parti démocrate du Wisconsin.

Aubrey Plaza, Retta, Jim O’Heir et le co-créateur de la série Michael Schur se joindront également à la collecte de fonds, en plus de quelques invités surprises. L’événement s’intitule «A Parks and Rec Town Hall» et comprendra une séance de questions-réponses avec les membres de la distribution.

Les fans doivent faire un don d’au moins 1 $ pour assister à l’événement virtuel unique, qui sera retransmis en direct le 17 septembre à 20 h CT suivi des questions et réponses exclusives à 20 h 30 CT.

«Tout ce que vous donnez sera utilisé pour s’assurer que Trump perd le Wisconsin, et donc la Maison Blanche», lit-on sur le site Web de l’événement.

En avril, toute la distribution de «Parks and Recreation» s’est réunie virtuellement pour une émission spéciale scénarisée qui a permis de collecter des fonds pour l’aide au COVID-19. La réunion a permis d’amasser plus de 2,8 millions de dollars et d’attirer plus de 3,6 millions de téléspectateurs.

L’événement «Parcs et loisirs» est la deuxième collecte de fonds pour le Wisconsin Democratic Party ce mois-ci. Le casting de «Princess Bride» se réunira pour une lecture virtuelle du scénario dimanche soir, avec Rob Reiner, Patton Oswalt, Cary Elwes, Robin Wright, Carol Kane, Chris Sarandon, Mandy Patinkin, Wallace Shawn et Billy Crystal.