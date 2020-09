Maintenant, c’est sur Netflix, expliquons je pense à la fin des choses. Sa signification vous fera désespérément lui donner une autre montre.

Les films de Charlie Kaufman arrivent trop rarement, mais quand ils le font, ils sont toujours un motif de célébration et de profonde contemplation.

Si votre tête tourne toujours après avoir vu Tenet de Christopher Nolan, nous imaginons que Je pense à la fin des choses vous a laissé penser que le reste des sorties de l’année sont destinées à vous tester.

Ce n’est sûrement pas le cas – c’est juste que le monde de Kaufman est toujours très particulier.

Le talent américain de 61 ans est sans doute mieux connu pour son travail de scénario – Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation, Being John Malkovich – mais il s’est annoncé comme un réalisateur à chérir avec ses débuts en 2008, Synecdoche, New York.

Même plus d’une décennie plus tard, le public est toujours en train de le digérer et son deuxième long métrage tant attendu, Anomalisa de 2015 – co-réalisé par Duke Johnson – a laissé les fans désireux d’en savoir plus.

Heureusement, nous n’avons pas eu à attendre aussi longtemps pour son troisième long métrage et je pense à la fin des choses est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

Jessie Buckley (Wild Rose) joue le rôle d’une jeune femme qui va rendre visite aux parents de son petit ami pour la première fois. Bien que leur relation n’en soit qu’à ses débuts, elle pense mettre fin aux choses; cela commence ici mais évolue rapidement vers quelque chose de très inattendu.

Eh bien, inattendu à moins que vous ne soyez un fan chevronné de Kaufman ou que vous soyez familier avec le matériel source, le roman du même nom de Iain’s Reed en 2016.

Expliquons-le.

extrait de «Je pense à la fin des choses», L Probable Story et al., IMDb

Je pense à la fin des choses expliqué

Le film invite à des lectures uniques et il est clair que Kaufman lui-même ne l’aurait pas autrement.

Dans une interview avec IndieWire, il a exprimé:

«Je ne suis pas vraiment doué pour expliquer ce que sont les choses. Je laisse les gens vivre leurs expériences, donc je n’ai pas vraiment d’attentes sur ce que les gens vont penser. Je soutiens vraiment l’interprétation de n’importe qui.

Déjà, beaucoup ont proposé leurs interprétations du film, mais le public majoritaire s’est largement mis d’accord sur un certain nombre de détails.

Premièrement, le mystérieux concierge est la clé pour en révéler la signification.

Lucy – son nom fluctue – et Jake sont un fantasme; une création imaginée par le concierge solitaire.

La carrière, l’attitude, les intérêts et même l’apparence de Lucy changent tout au long du film car elle est une projection d’une femme dont le concierge se souvient. Bien qu’il n’ait jamais appris à la connaître, il a créé cette version en couches d’elle dans sa tête.

Un bon exemple vient de son incarnation de la critique de cinéma américaine Pauline Kael après que nous ayons espionné un livre de son travail dans sa chambre.

Comme le souligne le Los Angeles Times, les indices sont là depuis le début pour suggérer que la vie de Jake est le fantasme du concierge.

Ancré par la voix off des personnages de Buckley, une photo de l’arrière de la tête du concierge coupe le dos de Jake, annonçant que les événements de la nuit de Jake se déroulent dans la tête du vieil homme.

Les choses changent si radicalement – l’âge des parents, etc. – parce qu’il n’y a pas de règles à la fantaisie et qu’il se bouscule pour imaginer le moment parfait, essayant désespérément de déterminer à quel âge cette femme idéale devrait rencontrer les parents.

Le numéro musical

On peut soutenir que la signification du film est mieux capturée pendant le numéro de musique / danse qui a lieu à l’école.

Nous voyons le couple du film que le concierge regardait plus tôt se réunir et danser, représentant Jake et Lucy.

Cependant, ce fantasme est interrompu par un concierge, ce qui suggère que la chose qui menace de faire tomber ce fantasme est la réalité du concierge et sa connaissance que tout cela a été une imposture.

Fondamentalement, c’est la fantaisie et la réalité en conflit affichées à travers une séquence de danse surréaliste.

La version du personnage de Buckley que nous voyons est une fabrication, mais son image est celle d’une femme que le concierge a vue dans un bar un soir; quand la réalité et le fantasme se confondent, on voit le concierge englouti par ses émotions.

Quant à la chanson «Lonely Room» sur laquelle se termine le film, Inverse note qu’elle est tirée de l’Oklahoma! – qui a été référencé plus tôt – et les paroles parlent du personnage réalisant à quel point il est vraiment seul.

Une fin appropriée à un film plutôt déchirant.

Nous avons hâte de le revoir!

Le public réagit au film sur Twitter

Le film a inévitablement déjà prouvé qu’il divisait, mais il y a tellement de spectateurs qui le considèrent comme l’un des meilleurs films de l’année.

Découvrez une sélection de tweets:

Je pense à la fin des choses est génial – Mikko (@mikkogv_) 5 septembre 2020

Je pense que mettre fin aux choses est un film incroyable. Beaucoup à déballer. regardez-le et proposez votre propre idée avant de la rechercher !!! Super bon film tout autour – Gilli // Logan 🐉 (@Mcgillligan) 5 septembre 2020

Je pense à la fin des choses était tellement bon je suis secoué – kelly // gadget et le cloud ⛅️ (@gadgetatc) 4 septembre 2020

