Kimetsu no yaiba surpris en 2019 comme l’un des meilleurs anime de l’année, avec une animation sans précédent dans l’histoire de Ufotable et, surtout, avec un caractère si Soumissionner et kawaii, que nous pouvons faire revivre et recréer avec cela Cosplay de Nezuko.

Kimetsu no yaiba nous a apporté un grand nombre de personnages intéressants et attachants dans sa première saison, mais celui qui s’est le plus démarqué était Nezuko, qui avec Tanjiro ils forment une histoire d’amour fraternel et de persévérance, ainsi que de tolérance et de lutte contre les préjugés.

Pour honorer cette histoire et surtout les différentes façons dont nous la voyons, cosplay nezuko Cela nous rappelle qu’il y a deux visages à ce grand personnage: un grossier, sauvage et puissant; et un autre tendre, compréhensif et triste.

Nezuko est les deux et avec ce cosplay, nous pouvons parfaitement voir son côté plus calme, dans lequel elle ne cesse jamais d’être menaçante en raison de sa condition de démon, mais utilise son pouvoir pour protéger Tanjiro et ses amis, tandis que cette figure triste et que docile regardant toujours devant.

Cette grande représentation du modèle argentin Grn Nina rend justice non seulement à l’histoire de Kimetsu no yaibaMais aussi Nezuko, qui traverse sa vie en portant une croix qu’elle n’a jamais demandée, mais avec laquelle elle cherche à faire quelque chose de bien pour les autres, en même temps qu’elle cherche quelque chose de bien pour elle-même.

Bien que nous ne puissions voir qu’une pose, les costumes sont précis et tout à fait adéquats pour la représenter. Bien qu’elle ne le porte pas, le morceau de bambou qui se trouve dans sa bouche est également identique au sien et, heureusement, il ne ressemble pas à un vil morceau de plastique comme dans d’autres similaires que nous avons vu dans certains cosplay nezuko.