Batman de DC et Hellboy de Dark Horse se sont associés pour sauver un héros de la vieille école de DC des occultistes nazis

Batman est l’un des héros les plus célèbres et les plus capables de DC Comics, mais il arrive parfois que même le chevalier noir ait besoin d’aide. Dans la série limitée Batman / Hellboy / Starman de 1999, le croisement entre les entreprises a conduit Batman à enquêter sur le sinistre kidnapping de Ted Knight, l’ancien Golden Age Starman, par un groupe néo-nazi appelé les Knights of October. L’histoire occulte du groupe attire Hellboy, le plus grand enquêteur paranormal du monde.

Dans la série, écrite par le scénariste de Starman James Robinson et illustrée par le créateur de Hellboy Mike Mignola, Ted Knight est invité à Gotham par Wayne Industries pour prendre la parole lors d’une conférence sur les énergies alternatives. Mais la conférence est interrompue par un groupe de néo-nazis armés dont l’enlèvement de l’ancien Starman est presque contrecarré par Batman. Avec peu de preuves sur lesquelles travailler, sauf une phrase inquiétante d’un membre du groupe mourant, Batman se présente enfin à Hellboy, dont l’expertise dans l’occulte et le surnaturel a été considérée comme un atout pour récupérer Ted. Bien que solitaire par nature, Hellboy soutient que sa compréhension de la magie et sa compréhension limitée de Batman en raison de ses antécédents scientifiques pourraient s’avérer utiles dans l’enquête.

Hellboy et Batman se frayent un chemin dans le réseau d’informateurs de Gotham City, s’appuyant sur leurs compétences d’investigation et d’apparence pour trouver les informations nécessaires pour se retrouver sur un aérodrome abandonné de Gotham. Malheureusement, leur tentative d’arrêter les chevaliers d’octobre est un échec. Batman ne peut empêcher son chef, Herr Dantz, de partir avec Ted Knight dans sa base secrète et, malgré l’intervention de Hellboy, les membres de l’organisation jetés au sol par les héros disparaissent grâce à un puissant sortilège.

Avec les deux héros désireux de louer l’un des avions de Bruce Wayne (c’est un ami de Batman, aucune question posée) pour intercepter les chevaliers d’octobre avant qu’ils n’atteignent leur base éloignée, il semble que cette affaire soit presque terminée. Malheureusement, Batman apprend que son ennemi juré, le Joker, n’est pas mort lors de leur dernière confrontation et que sa dernière vague de crimes a commencé. Incapable d’ignorer cela, Batman s’excuse mais assure à Hellboy qu’il organisera son voyage et qu’il sera là dès que le Joker sera arrêté. Heureusement pour Hellboy, il ne fera pas face aux chevaliers d’octobre seul, car le fils de Ted, Jack, l’actuel Starman, se joint à la quête pour aider les héros à arrêter les chevaliers d’octobre et à sauver son père.

Plus en phase avec la série Starman de Robinson, ce numéro ne perd pas de temps à expliquer comment les deux héros se connaissent, bien qu’ils existent sur deux lignes éditoriales complètement différentes. Dark Horse et DC Comics se sont déjà croisés dans d’autres histoires et la courte explication ne gêne pas l’histoire, vous l’acceptez et passez à autre chose. Hellboy et Batman sont conscients de la réputation de chacun et ont un travail à faire; sauver Ted Knight tout en arrêtant les méchants nazis. Mignola complète le scénario de Robinson avec son style d’ombre caractéristique, son design élaboré et ses expressions qui donnent au livre une sensation intemporelle où Hellboy s’intègre dans l’univers de Gotham City. C’est dommage que Big Red et le Dark Knight ne se rencontrent pas plus souvent parce que c’est tellement amusant quand ils le font.