Facebook se prépare à monter une contestation judiciaire de l’ordre du gouvernement thaïlandais qui l’a forcé cette semaine à bloquer le contenu publié par un groupe anti-monarchiste.

Facebook a commencé à bloquer l’accès en Thaïlande à un groupe appelé Royalist Marketplace, qui a été formé en avril et comptait plus d’un million d’abonnés. Le site «offre une plateforme de discussion sérieuse sur la monarchie», selon son créateur.

La critique de la monarchie est illégale en Thaïlande en vertu des lois strictes de lèse-majesté. Le gouvernement thaïlandais a averti Facebook qu’il devait se conformer à la loi sur les crimes informatiques et qu’il serait poursuivi s’il ne supprimait pas le marché royaliste d’ici mardi.

Facebook s’est conformé, suscitant de nombreuses critiques en ligne, mais il semble vouloir tester la question devant les tribunaux.

«Après un examen attentif, Facebook a déterminé que nous sommes obligés de restreindre l’accès au contenu que le gouvernement thaïlandais a jugé illégal. De telles demandes sont sévères, contreviennent au droit international des droits humains et ont un effet dissuasif sur la capacité des gens à s’exprimer », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué envoyé à Variety. «Nous travaillons pour protéger et défendre les droits de tous les internautes et nous nous préparons à contester légalement cette demande. Des actions gouvernementales excessives comme celle-ci sapent également notre capacité à investir de manière fiable en Thaïlande, notamment en maintenant un bureau, en protégeant nos employés et en soutenant directement les entreprises qui dépendent de Facebook. »

Pavin Chachavalpongpun, un universitaire thaïlandais qui a créé le Marketplace et qui vit maintenant en exil au Japon, a rapidement créé un autre site sur Facebook, avec un nom similaire. En 24 heures, le nouveau site avait rassemblé plus d’un demi-million d’adhérents.

La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle et un pays avec une forte tradition bouddhiste de respect des anciens et de l’autorité. Mais au fur et à mesure que le pays est sorti des verrouillages de coronavirus, il a été secoué par un nombre croissant de manifestations de rue et d’événements flash mob.

Souvent dirigés par des étudiants, ceux-ci ont d’abord pris un ton anti-gouvernemental et anti-militaire. De nombreuses personnes affirment que le gouvernement, qui est dirigé par les dirigeants du coup d’État militaire de 2014, n’a pas été élu démocratiquement et qu’il prolonge inutilement un état d’urgence déclenché par un coronavirus afin de conserver le pouvoir. Ils allèguent qu’il est à la fois corrompu et dépourvu de compétence.

Ces derniers jours, cependant, certaines des manifestations ont pris un ton plus ouvertement anti-monarchique. Ils critiquent la monarchie et l’armée comme se renforçant mutuellement.

Les médias traditionnels ont également été sévèrement critiqués, soit pour avoir jailli de la propagande gouvernementale, soit pour s’autocensurer si fortement que les rapports sur les manifestations sont relégués aux pages intérieures. Des chaînes de télévision étrangères, telles que la BBC, ont vu leurs émissions en Thaïlande être bloquées par les fournisseurs de services Internet à des moments où ils faisaient des reportages sur les manifestations anti-gouvernementales.

Les médias sociaux sont donc devenus la principale source d’information pour beaucoup en Thaïlande, le vecteur d’expression d’opinions et d’organisation de l’opposition. Le gouvernement considère de plus en plus les médias sociaux comme quelque chose qu’il doit contrôler. Internet autour du monument de la démocratie de Bangkok a été coupé lors du grand rassemblement du 16 août.

Facebook, qui exploite également les applications WhatsApp et Instagram, aurait tenu plusieurs réunions avec le ministère thaïlandais de l’économie et de la société numériques, pour comprendre les préoccupations du gouvernement et partager l’expérience d’autres parties du monde.

Facebook aurait exprimé son inquiétude concernant les demandes de contenu du gouvernement qui tentent d’étouffer les discours politiques pacifiques et en particulier son utilisation des Computer Crimes Acts en remplacement de facto des lois sur la lèse-majesté.

On s’attend à ce que Facebook fasse appel des ordonnances du MDES déposées contre Facebook Thaïlande en vertu de la loi sur les crimes informatiques et demande au tribunal de se prononcer sur la légalité et la constitutionnalité des ordonnances.

«Le gouvernement thaïlandais abuse à nouveau de ses lois trop larges et abusives des droits pour forcer Facebook à restreindre le contenu protégé par le droit humain à la liberté d’expression», a déclaré John Sifton, directeur du plaidoyer pour l’Asie à Human Rights Watch, dans un communiqué.