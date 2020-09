Le défilé de Thanksgiving de Macy sera virtuel cette année, a annoncé le maire de New York Bill de Blasio lundi 14 septembre.

En raison de la pandémie COVID-19, il n’est toujours pas sûr pour New York d’organiser de grands rassemblements, donc pour la première fois, l’événement de vacances ne sera pas en direct mais pré-enregistré et retravaillé pour que les téléspectateurs puissent le regarder à la télévision et en ligne à Thanksgiving Matin.

«Ce ne sera pas le même défilé auquel nous sommes habitués», a déclaré le maire. «Ce sera un autre type d’événement. Ils réinventent l’événement pour ce moment de l’histoire, et vous pourrez ressentir l’esprit et la joie de cette journée à la télévision, en ligne. “

Pendant des décennies, l’événement a été télévisé avec des chars inoubliables, des ballons plus grands que nature et des performances d’acteurs pop montants, de castings de Broadway, de groupes de lycées et d’équipes de danse, mis en scène devant le magasin Herald Square de Macy.

Le grand magasin affirme que la 94e édition du défilé du 26 novembre sera «repensée» d’une manière similaire à son feu d’artifice du 4 juillet, qui a été remplacé cette année par une semaine de petits écrans, y compris des feux d’artifice de cinq minutes dans chaque borough et une grande finale en direct le 4 juillet au sommet de l’Empire State Building.

De Blasio a déclaré que Macy révélerait plus de détails sur le plan plus tard dans la journée.

Le défilé de Thanksgiving n’est que le dernier événement emblématique de la ville de New York touché par la pandémie COVID-19. La parade d’Halloween de Greenwich Village a été officiellement annulée la semaine dernière.