L’acteur Humberto Zurita a évoqué comme jamais le départ de son ex-épouse, l’actrice Christian Bach, qui a perdu la vie le 26 février 2019, laissant deux enfants, résultat de sa relation avec l’histrionique.

Zurita lui-même a récemment parlé de ce qui semble être une blessure latente dans sa vie, le départ du compagnon de sa vie, Christian Bach, dont il a fait état, était « l’amour de sa vie » et a partagé une partie de la meilleurs souvenirs avec elle.

Après un an quatre mois après le départ de Christian Bach, son veuf, l’acteur Humberto Zurita a parlé avec son cœur de ce que l’absence de son ex-femme, l’actrice d’origine argentine, naturalisée au Mexique, lui fait encore ressentir.

L’histrionique a révélé comment il avait enduré le chagrin de perdre la femme qu’il aimait pendant près de quatre décennies.

L’acteur de feuilleton a révélé les sentiments causés par la perte de l’actrice, qui, bien que peu de détails aient été révélés sur sa santé, on savait qu’elle avait traversé une maladie grave qui l’avait amenée à perdre la vie en 2019 après un arrêt respiratoire.

La première chose que tu ressens c’est la douleur, la tristesse, la solitude, la colère, j’ai pu traverser tous ces cycles et la compagnie de mes enfants m’a beaucoup aidé, c’est ce qui aujourd’hui comble ces trous noirs dans lesquels on pourrait tomber soudainement, nous avons eu beaucoup de chance de participer à la vie de Christian, je me sens privilégié d’avoir partagé une si longue vie avec elle », a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo pour le programme Ventaneando.

Et c’est que la dernière révélation de l’acteur a surpris tout le monde puisque à quelques reprises il s’est ouvert à la question de la perte de l’actrice, mère de ses enfants, bien que d’un autre côté, sur son compte Instagram, vous puissiez voir à quel point cela N’oubliez pas que des photos d’elle sont présentes.

Il a récemment parlé davantage du sujet et a révélé que la consolation de savoir qu’elle n’est plus là sont les souvenirs de son mariage avec l’actrice, qui lui auraient laissé de belles expériences, a-t-il partagé:

Elle m’a appris ce qu’est l’amour, sa ténacité à atteindre des objectifs, on est venu se fondre dans les gestes, ça fait partie de mon sang, de mon esprit, de ma façon d’être, de nombreuses années d’être ensemble, j’apprécie profondément ça, elle me manque encore beaucoup, à la fin de la journée, il s’avère toujours que c’est dans mon cœur, que j’ai besoin de lui parler », dit-il.

Et c’est que le couple formé par Christián Bach et Humberto Zurita Ils ont été mariés pendant plus de 30 ans, du fait de leur relation, ils ont eu deux enfants, Sebastián et Emiliano.

En revanche, quelques mois après la perte de Bach, Zurita évoque le harcèlement qu’il a subi par certains médias, c’était très ennuyeux pour lui puisqu’il le souligne, ils l’ont lié de façon romantique avec d’autres femmes et cela lui a fait sentir qu’il lui manquait le Je respecte la mémoire de sa défunte épouse.

Ils ont commencé à vouloir que je sois en relation avec des actrices avec qui je travaillais, un jour nous sommes allés manger et j’ai trouvé des caméras et des choses, c’était comme un manque de respect pour Christian, j’allais essayer de me distraire, mais ils voulaient m’impliquer avec un couple ».

De la même manière, il a réitéré qu’il n’était pas en couple ou à la recherche d’un partenaire, soyez juste calme

Je ne cherche pas de partenaire, je ne suis pas pour une relation, je suis calme et je ne suis plus jeune, je peux être parfaitement à la maison, j’aime beaucoup lire, j’aime écrire », a-t-il partagé sans détour quand on l’interroge sur ses attentes en amour .

Révèle le moment où il a rencontré Christian Bach

En outre, il a également partagé entre de nombreux autres détails, le moment exact où il savait qu’il était amoureux d’elle.

«La première fois que j’ai vu Christian, c’était dans un magazine, ils ont annoncé qu’il venait et j’ai dit en plaisantant à mes amis ‘Regardez ce qu’ils m’ont amené’, le lendemain, je suis allé sur le plateau où je savais que j’allais être et Je suis allé la rencontrer, je me souviens très bien d’elle assise, ils l’ont inventée et elle a mis du temps à me parler, nous avons tous les deux eu un partenaire, sept mois se sont écoulés et j’ai repris ma relation avec elle, je ressentais déjà des choses très fortes pour elle, j’ai commencé à réaliser que je J’étais déjà amoureux d’elle et, eh bien, nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et nous étions ensemble depuis 36 ans ».

De même, il partage des souvenirs de ce qui a été le jour où les deux ont rejoint leur vie, bien que de leur relation, souligne-t-il, ils ont été très exposés aux médias et en particulier à son mariage où il était rempli de milliers de followers qui voulaient être proches d’eux.

Dans cette maison, Pati Chapoy a interviewé ma femme et elle lui a dit dans quelle église nous allions nous marier et environ 5 000 personnes sont arrivées le jour du mariage », se souvient Humberto.

Enfin, Humberto Zurita reflète le grand amour qu’il ressent toujours pour l’actrice et décrit le sens qu’elle avait dans sa vie.