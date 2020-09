Si vous cherchez des réponses et des solutions pour faire face à vos problèmes de soins de la peau et des cheveux, le Dr Jaishree Sharad est là pour vous aider. Voir la vidéo

Écrit par



Priyanka Mody



Mumbai Publié: 17 septembre 2020 15:11 pm Le dermatologue de célébrité, le Dr Jaishree Sharad, résout tous vos doutes sur la chute des cheveux, l’acné, la peau grasse et plus encore; REGARDER

Les problèmes de soins de la peau et des cheveux comme la chute des cheveux, l’acné et la peau grasse ont toujours été une question de stress, surtout lorsque vous avez essayé toutes les astuces du livre. Des problèmes comme la chute des cheveux et l’acné ne sont pas quelque chose qui disparaît facilement, surtout lorsque vous êtes pris dans le cycle de stress. Il y a quelques jours à peine, nous avons demandé à la plupart d’entre vous sur @PinkvillaFashion d’envoyer tous vos problèmes et demandes. La plupart des questions posées avaient un schéma de chute de cheveux, d’acné, de peau grasse, de pigmentation et plus encore.

Nous avons donc contacté le Dr Jaishree Sharad, un dermatologue réputé. Je veux dire, qui de mieux demander qu’une experte elle-même? Au lieu de vous donner beaucoup de recherches, nous l’avons contactée pour lui apporter des solutions à la plupart de vos problèmes. En plus de cela, elle aborde également des problèmes tels que l’hyperpigmentation, l’acné causée par le port de masques, la peau grasse, l’acné chez les hommes, les aliments à éviter et bien plus encore.

Vous pouvez voir la vidéo ici:

Nous espérons que ces conseils et astuces vous aideront à résoudre la plupart de vos problèmes. Si vous avez d’autres problèmes dont vous souhaitez que nous discutions avec les experts, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Pour plus d’informations sur la mode et la beauté: suivez @pinkvillafashion

Lisez aussi: Les remèdes maison et les bricolages fonctionnent-ils pour les soins de la peau? Le dermatologue de renom, le Dr Jaishree Sharad, pèse

Lisez aussi: Dermatologue de célébrité, le Dr Jaishree Sharad, révèle chaque erreur de soin de la peau faite; Trouver

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération