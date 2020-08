« Un hommage digne d’un roi », a déclaré Twitter.

Le tweet annonçant la mort de la star des Black Panther Chadwick Boseman est devenu le message le plus apprécié de l’histoire de Twitter.

Twitter a officiellement annoncé que le tweet le plus apprécié de tous les temps appartient désormais au compte de la regrettée star des Black Panther Chadwick Boseman. Le tweet en question est celui qui a annoncé son décès, révélant que l’acteur bien-aimé combattait le cancer du côlon depuis quatre ans. La société de médias sociaux a déclaré que l’occasion était un «hommage digne d’un roi», un clin d’œil au rôle de Boseman en tant que roi de Wakanda dans l’univers cinématographique Marvel.

Tweet le plus aimé jamais. Un hommage digne d’un roi. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP – Twitter (@Twitter) 29 août 2020

Comme l’a partagé son représentant, Chadwick Boseman a reçu un diagnostic de cancer de couleur de stade III en 2016 et a combattu la maladie pendant quatre ans alors qu’elle progressait vers le stade IV. La star de Black Panther n’avait pas révélé son diagnostic au public. Il est décédé chez lui à Los Angeles, entouré de sa femme et de ses proches.

Chadwick Boseman a commencé sa carrière d’acteur à la télévision, décrochant son premier rôle en 2003. La grande rupture de Boseman est venue beaucoup plus tard avec son interprétation de la légende du baseball Jackie Robinson dans le biopic 42 réalisé par Brian Helgeland. Il a ensuite gagné en reconnaissance pour son travail en tant que James Brown dans Get on Up de Tate Taylor.

Après ses rôles dans Jackie Robinson et James Brown, Chadwick Boseman a été choisi pour T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel. Il a fait ses débuts en tant que héros emblématique de Marvel dans Captain America: Civil War en 2016 avant de reprendre le rôle dans le film autonome Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. La panthère noire de Boseman a ensuite été vue dans Avengers: guerre à l’infini et sa suite Endgame.

Chadwick Boseman a été vu pour la dernière fois dans le film Netflix de Spike Lee, Da 5 Bloods. Auparavant, Boseman a joué dans le thriller d’action réalisé par Brian Kirk 21 Bridges, produit par Avengers: Infinity War et Endgame, les barreurs Joe et Anthony Russo. Son dernier film, Black Bottom de Ma Rainey, devrait sortir sur Netflix plus tard cette année.

