Wesley Snipes avait essayé d’obtenir un Panthère noire film a démarré dans les années 1990 et a même acheté les droits sur grand écran du personnage pour essayer de donner vie au projet. La star de l’action s’est finalement éloignée et s’est installée sur Blade à la place, et il faudrait bien plus d’une décennie avant que T’Challa ne soit finalement réalisé en live-action.

Chadwick Boseman a été annoncé pour la première fois en tant que Black Panther de l’univers cinématographique Marvel en octobre 2014, et lorsqu’il a fait ses débuts dans Captain America: guerre civile dix-huit mois plus tard, il était évident que le studio avait fait le bon choix. Comme n’importe quel casting majeur dans une franchise à succès, d’innombrables noms seraient envisagés pour le rôle, mais Boseman était le candidat hors concours.

La mort de l’acteur a plongé l’industrie dans un état de choc, et la directrice de casting de Black Panther, Sarah Halley Finn, a rendu hommage à son homme principal en admettant qu’elle et son équipe savaient immédiatement qu’ils cherchaient la seule personne qui pouvait rendre justice au rôle de T’Challa dès sa toute première audition.

«Dans différents projets chez Marvel, nous avons effectué des recherches très poussées où nous verrons littéralement des milliers de personnes pour un rôle. Mais quand il s’agissait de lancer Black Panther, c’était unanime. Nous étions tous immédiatement d’accord pour dire qu’il était la personne qui jouait ce rôle. Mon équipe chez Marvel avait vu son travail et connaissait sa capacité à canaliser ce genre de dignité, cette grâce, cette élégance, cette royauté avec humilité, humour et intelligence.

Le casting de Black Panther est parfait jusque dans les plus petites parties de soutien, et Boseman a ancré le film entier avec une performance qui vous a fait croire qu’il avait la présence pour gouverner une nation entière et le clair de lune en tant que super-héros en même temps sans même une goutte de sueur. Chadwick Boseman n’est peut-être plus avec nous après son décès tragique à l’âge de 43 ans seulement, mais Panthère noire restera toujours un monument à son talent qui a défié les conventions du genre de la bande dessinée pour capturer l’air du temps, dominer la conversation culturelle et inspirer des générations.