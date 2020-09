Denis Villeneuve révèle ses réflexions sur la version de David Lynch de «Dune».

Denis Villeneuve, le réalisateur du prochain redémarrage de Dune, a révélé ses réflexions sur la version du film de David Lynch.

David Lynch est largement considéré comme l’un des meilleurs cinéastes de sa génération, mais l’un de ses premiers films a failli arrêter sa carrière dans son élan. Basé sur le roman du même nom, Dune était le troisième long métrage à être réalisé par David Lynch qui malheureusement n’a pas fonctionné comme on l’avait espéré. Le film a été filmé par la critique et était une bombe au box-office. Depuis lors, le réalisateur s’est distancé du projet et même le directeur du redémarrage a des sentiments mitigés à ce sujet.

En 2017, il a été confirmé que Denis Villeneuve était sur le point de diriger la nouvelle adaptation de Dune. Le réalisateur s’était fait un nom grâce à des films comme Prisoners, Arrival et Blade Runner 2047. Interrogé sur ses réflexions sur la version David Lynch de Dune, Villeneuve n’avait que de bonnes choses à dire sur le réalisateur mais a révélé à Empire Magazine qu’il avait des sentiments mitigés sur le film lui-même:

«Je suis un grand fan de David Lynch, il est le maître. Quand j’ai vu [Lynch]S Dune Je me souviens avoir été excité, mais son point de vue… il y a des parties que j’aime et d’autres avec lesquels je suis moins à l’aise. Donc, je me souviens d’être à moitié satisfait. C’est pourquoi je me suis dit: «Il y a encore un film à faire sur ce livre, juste une sensibilité différente.» »

Que pensez-vous tous des propos de Denis Villeneuve? Qu’as-tu pensé de la version de David Lynch de Dune? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Un synopsis de Dune se lit comme suit:

Situé dans un futur lointain, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides dont la famille accepte le contrôle de la planète désertique Arrakis. En tant que seul producteur d’une ressource de grande valeur, le contrôle d’Arrakis est très contesté parmi les familles nobles. Après que Paul et sa famille aient été trahis, l’histoire explore les thèmes de la politique, de la religion et de la relation de l’homme à la nature alors que Paul mène une rébellion pour restaurer le contrôle de sa famille sur Arrakis.

Dune devrait sortir en salles le 18 décembre 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur Dune et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus original!

Source: Empire

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!