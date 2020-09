Netflix a annoncé qu’un documentaire sur le groupe K-pop Blackpink sera présenté en première le 14 octobre.

«Blackpink: Light Up the Sky» suivra le processus d’enregistrement des membres du groupe Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé, leur vie quotidienne en tant que stars de la K-pop, ainsi que leur performance historique au festival Coachella de l’année dernière. Le film comportera des interviews exclusives et des images du quatuor.

Netflix a taquiné la possibilité d’un projet Blackpink en février, lorsque les fans se sont interrogés sur son existence sur Twitter. Netflix a ensuite répondu à la spéculation d’un fan: «Nous n’avons actuellement aucune information sur la date de sortie. Assurez-vous de suivre notre pseudo social pour les mises à jour! “

«Blackpink: Light Up the Sky» rejoint la bibliothèque croissante du service de diffusion en continu de documentaires musicaux et de films de concerts, y compris «Homecoming» de Beyonce, «Miss Americana» de Taylor Swift et «Five Foot Two» de Lady Gaga.

Le prochain film est réalisé par Caroline Suh, la créatrice du documentaire Netflix «Salt Fat Acid Heat», et produit par Radical Media. Les producteurs exécutifs sont Jon Kamen, David Sirulnick et Zara Duffy pour RadicalMedia, et Cara Mones est la productrice.

Blackpink a récemment collaboré avec Selena Gomez pour leur dernier single «Ice Cream» et a figuré sur la chanson bilingue de Lady Gaga «Sour Candy» du dernier album de l’artiste «Chromatica». Le single à succès du quatuor, «How You Like That», sorti en juin, a enregistré 100 millions de streams en moins d’un mois. «Ice Cream» et «How You Like That» figureront tous les deux sur leur premier album, qui devrait sortir via YG Entertainment et Interscope Records le 2 octobre.

Blackpink est géré par la société sud-coréenne YG Entertainment.