BritBox US, le streamer exploité par BBC Studios et ITV, a acquis «Lennon’s Last Weekend», un documentaire original qui examine la dernière interview du légendaire musicien John Lennon avant sa mort.

Réalisé par Brian Grant («Video Killed the Radio Star»), «Lennon’s Last Weekend» présente l’interview de Lennon à la BBC avec Andy Peebles, la dernière qu’il a donnée en personne en décembre 1980, juste avant d’être assassiné.

Avec un nouvel album à promouvoir, “Double Fantasy” avec Yoko Ono, Lennon a parlé franchement à Peebles de tout, de la rupture des Beatles, de sa relation avec Paul McCartney, des problèmes politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, sa famille et son mal du pays pour Liverpool . Il a également parlé de son travail avec Phil Spector, Elton John, Mick Jagger et David Bowie et comment il a produit nombre de ses albums solo, qui comprenaient des hymnes tels que «Imagine» et «Give Peace A Chance».

Le documentaire, qui comprendra également de nouvelles interviews contributives, sera présenté en première sur BritBox en décembre, en reconnaissance du 40e anniversaire de la mort de Lennon. Il est produit par MGMM Studios pour Sky Arts UK et est distribué internationalement par Abacus Media Rights.

«En tant que véritable berceau de la grande programmation britannique, BritBox est fière de partager l’histoire de cette icône de la musique britannique bien-aimée avec notre public», a déclaré Soumya Sriraman, présidente-directrice générale de BritBox. «J’espère que ce documentaire sur les dernières interviews de Lennon pour la BBC permettra aux fans de célébrer sa vie et son héritage au cours de ce qui aurait été ses 80 ans.

BritBox compte plus d’un million d’abonnés aux États-Unis et se déploie dans 25 pays.

Pendant ce temps, le documentaire original de Sky «Let Me Take You Down», une enquête sur le meurtre de John Lennon, avec un accès approfondi à son tueur, Mark Chapman, devrait également être prêt à temps pour le 40e anniversaire de la mort du musicien en décembre. .