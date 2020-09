Netflix continue d’élargir son catalogue de contenu pour les fans d’anime, et surpris par l’adaptation du jeu vidéo populaire Le dogme du Dragon. Maintenant, ils ont présenté l’ouverture que la série aura, qui comprend la musique composée par le créateur de la bande originale du jeu.

Le dogme du Dragon est un RPG développé par Capcom et sorti pour PS3 et Xbox 360 initialement. Quelques années plus tard, il a reçu un port pour PC. L’adaptation Netflix suivra un jeune homme nommé Ethan situé dans cet univers où cohabitent humains et dragons, et dans lequel il cherchera à se venger après que ces créatures lui aient tout pris.

Voici le synopsis:

«Après avoir perdu sa maison au profit d’un dragon, Ethan entreprend de la traquer une fois pour toutes. Un pion apparaît à ses côtés et l’aide à protéger sa vie. Mais les dangers qui guettent Ethan dépassent son imagination, car lorsque vous combattez un monstre… vous pouvez le devenir. «

L’anime aura sept épisodes, chacun nommé d’après l’un des péchés capitaux de la religion judéo-chrétienne. La musique est fournie par Tadayoshi Makino, compositeur du jeu.

Le dogme du dragon de Netflix débute le 17 septembre Dans le monde entier.

Le casting de l’adaptation comprend des noms célèbres dans le monde de l’anime, parmi lesquels Yuichi Nakamura comme Ethan, Nana Mizuki comme Hannah, Miyuki Sawashiro comme Olivia Yuko, Sanpei comme Louis Suzuko, Mimori comme Salai Takayuki et Sugo comme le dragon.

Il sera réalisé et produit par Shinya Sugai (009 Re: Cyborg), tandis que Taiki Sakurai de Netflix servira de producteur exécutif. Il le studio d’animation derrière l’anime est Sublimation.

Une deuxième version du jeu vidéo appelée Dragon’s Dogma: Dark Arisen est sortie sur PS3, Xbox 360 en 2013. Elle a été portée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la même version que l’année dernière également sur Nintendo Switch.