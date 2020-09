RLJE Films, propriété d’AMC Networks, a obtenu les droits américains de «Shoplifters of the World».

Inspiré par de vrais événements, «Shoplifters of the World» se déroule au cours d’une nuit dans la vie de quatre amis qui sont sous le choc de la dissolution soudaine du groupe britannique The Smiths. Le même soir, une radio locale est également détournée par un fan armé et passionné des Smiths, ce qui donne lieu à une soirée de folie qui renvoie l’esprit des années 1980.

Mettant en vedette Joe Manganiello («Magic Mike») en tant que DJ radio et Ellar Coltrane («Boyhood») en tant que pirate de l’air, le film met également en vedette Helena Howard («Madeline’s Madeline») et Elena Kampouris («Before I Fall»). «Shoplifters of the World» est écrit et réalisé par Stephen Kijak («We Are X») et comprend également 20 titres de The Smiths.

La société britannique WestEnd Films, qui gère les droits internationaux, a également vendu le film au Japon (Parco), en Chine (Time-in-Portrait Entertainment), au Moyen-Orient (Front Row), au Portugal (Nos Lusomundo Audiovisuais), en Turquie (Fabula ) et Taiwan (B-Side Film). WestEnd supervise les ventes du titre au Festival international du film de Toronto cette semaine.

L’accord de distribution américain a été négocié par Mark Ward et Jess De Leo chez RLJE Films et les producteurs. RLJE Films, qui a récemment distribué le film Shia LaBeouf avec «The Tax Collector», prévoit de sortir «Shoplifters» au début de l’année prochaine.

CAA Media Finance a aidé à organiser le financement du film.

«Avec« Shoplifters of the World », Stephen Kijak nous transporte avec brio dans les années 1980 avec le look étonnant du film et la bande-son incroyable», a déclaré Ward, directeur des acquisitions de RLJE Films. «Nous sommes extrêmement heureux de présenter cette histoire et ces excellentes performances au public américain en 2021.»

«Shoplifters of the World» est produit par Laura Rister («The Tale») d’Untitled Entertainment, Joe et Nick Manganiello («La Bare») de 3: 59 et Christopher Figg de Piccadilly Pictures. Phil Hoelting, Adam Schoon et Lorianne Hall sont également producteurs. Robert Whitehouse, de Piccadilly Pictures, est producteur exécutif.

La liste TIFF de WestEnd Films comprend également Pierce Brosnan, vedette de «The Last Rifleman», Frieda Pinto et «Mr. Malcolm’s List »et« The Cow »dirigé par Ewan McGregor.