Nous commençons maintenant à voir des retards dans les jeux qui n’ont été annoncés que il y a quelques mois lorsque JETT: The Far Shore rejoint la liste. Superbrothers HQ, le développeur derrière le jeu a envoyé le message ci-dessous cette semaine pour informer les fans qu’ils ont maintenant besoin de plus de temps pour travailler sur le jeu avant de pouvoir le sortir pour PS4, PS5 et PC pour Epic Games Store. Voici un extrait de ce qu’ils avaient à dire.

Quand allons-nous vous voir JETT? Qui peut dire? Gracieuseté de Pine Scented Software.

Révéler JETT: The Far Shore en juin 2020 était un frisson absolu, et ce fut un plaisir de se dévoiler après si longtemps en furtivité. L’équipe JETT a été émue et motivée par l’amour, la curiosité et le soutien dirigés vers nous. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons parcouru un long chemin en peu de temps et que JETT s’annonce comme quelque chose d’assez spécial. Cependant, pour le moment, il semble que nous ayons besoin de plus de temps pour que JETT s’envole et que l’équipe termine ce voyage interstellaire en bon état. Bien que nous soyons du côté silencieux pendant un moment plus longtemps, regardez @jettxyz où nous affichons régulièrement des gifs JETT. Pendant ce temps, sur JETT.fyi, vous pouvez vous abonner au bulletin électronique de JETT, où nous allons éventuellement faire la lumière sur JETT et son équipe d’étoiles, et où nous présenterons exclusivement des bribes A / V occasionnelles (telles que la friandise d’aujourd’hui « Soak En saumure « ).

On ne sait pas encore quel type d’horaire ils visent, mais à la fin de l’année s’ils ne l’ont pas annoncé pour les vacances, il y a fort à parier que vous regardez 2021. Nous garderons un œil et voir comment les choses progressent, peut-être qu’ils nous surprendront avec un temps plus rapide que prévu. Mais pour l’instant, ne pariez sur rien de 2020.

