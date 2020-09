La chose curieuse à propos de la série limitée Marvel à venir à Disney Plus est que nous ne savons pas si elles vont fonctionner comme des émissions de télévision régulières et durer plusieurs saisons ou s’il s’agit d’un événement spécial ponctuel. Le studio a beaucoup de personnages pour lesquels ils veulent construire des séries, après tout. Mais quoi qu’ils aient été planifiés, il semble au moins maintenant que nous verrons certainement plus de personnages d’Anthony Mackie et de Sebastian Stan dans le MCU après Le faucon et le soldat de l’hiver.

Jon Nania est le doublé de Stan pour Bucky Barnes, et dans une conversation avec le podcast Screen Forum, l’artiste a révélé qu’il ne pensait pas avoir tourné ses dernières scènes en tant qu’assassin HYDRA racheté.

«Il me reste encore beaucoup de performances en moi, et il y a encore beaucoup de choses que je veux faire. Je ne pense pas que le Soldat de l’Hiver soit tout à fait fini dans l’univers Marvel, il reste encore beaucoup à faire pour celui-là, et j’ai hâte d’en faire partie. »

Alors, que devons-nous en faire? Eh bien, contrairement à, disons, Scarlet Witch de WandaVision, il n’a pas été confirmé que Bucky et Sam seront de retour dans les films après leur véhicule de télévision, nous pouvons donc peut-être en déduire que l’avenir du duo – du moins à court terme – reposera sur le petit écran. Cela doit signifier que Nania, après avoir travaillé sur la première saison de la série, a le sentiment qu’il y aura une sorte de suivi D + de Falcon.

L’initié Charles Murphy a précédemment déclaré que la série mettrait fin à sa course avec la paire dans un endroit complètement différent de celui où ils ont commencé. Il a également déclaré qu’il n’y aurait pas de saison 2, en tant que telle, mais qu’il est possible qu’une «chose thématique» avec «un nom différent» puisse se produire. Lorsqu’ils sont associés aux commentaires de Nania, il semble que les fans puissent être rassurés que la fin n’est pas en vue pour Sam et Bucky.

Le faucon et le soldat de l’hiver doit terminer le tournage avant de pouvoir être diffusé, il est donc probable que nous le verrons enfin l’année prochaine.