Ces dernières années, il y a eu un débat très important dans l’industrie du divertissement: la représentation sexuelle et la diversité sur l’écran, derrière et dans la façon dont il est célébré. L’un des points de cette conversation a été les catégories d’acteurs et d’actrices des festivals et cérémonies internationaux. Et maintenant, l’histoire pourrait changer grâce au Festival de Berlin …

Pourquoi fermer tant les possibilités de récompenser le talent d’un film et / ou d’une série, pourquoi ne récompenser que les personnes qui ne s’identifient que comme des hommes et des femmes? La question est toujours d’actualité et il reste encore beaucoup à comprendre. Mais c’est pourquoi le Festival international du film de Berlin ou la Berlinale, a décidé supprimer les catégories Meilleure actrice et Meilleur acteur.

Un prix de la meilleure performance au Festival de Berlin

Comme nous l’avons mentionné, L’Ours d’argent de la meilleure performance masculine et féminine ne sera plus décerné, mais la meilleure performance dans un rôle principal et la meilleure performance dans un rôle secondaire. Celui-ci vise à promouvoir une édition pour 2021 basée sur la neutralité afin qu’un acteur / actrice qui ne s’identifie pas nécessairement comme une femme et un homme, puisse se sentir intégré.

Selon un communiqué, les directeurs du Festival de Berlin, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, ont déclaré: « Nous pensons qu’en ne séparant pas les prix dans la catégorie des acteurs en termes de genre, cela montre une approche sur la question du genre dans l’industrie cinématographique ».

Combien de prix seront décernés à la Berlinale?

Le jury international décernera huit prix des catégories et sections les plus importantes du Festival de Berlin, à savoir:

Ours d’or du meilleur film

Grand Prix du Jury Argent Or

Ours d’argent du meilleur réalisateur

Prix ​​du Jury Ours d’Argent

Ours d’argent pour la meilleure performance dans un rôle principal

Ours d’argent pour la meilleure performance dans un rôle de soutien

Ours d’argent du meilleur scénario

Ours d’argent pour contribution artistique

La controverse du prix Alfred Bauer

Chaque année, le prix Alfred Bauer (Ours d’argent) a été décerné, qui visait à récompenser un film qui se démarque de toute la sélection du Festival de Berlin. On le sait, l’Ours d’or et l’Ours d’argent font partie des films en compétition et récompensés par le jury.

Le prix Alfred Bauer était spécial, car il cherchait à reconnaître une diversité de nationalités et de créateurs qui s’étaient démarqués une production qui présentait de nouveaux récits, des histoires innovantes et qui marquerait un avant et un après. Mais pour ce 2020, le prix a été suspendu.

La raison? Une enquête a révélé que le premier directeur du Festival de Berlin, Alfred Bauer (d’où le nom du prix), a participé au sein du Parti national-socialiste, fondé sous l’idéologie nazie. et cela a amené Adolf Hitler au pouvoir dans la première moitié du 20e siècle. À sa place le Prix du Jury Silver Bear a été créé.