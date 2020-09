Le plus grand festival annuel du film d’Asie à Busan, en Corée du Sud, doit être reporté de deux semaines en raison de l’épidémie de coronavirus en cours. Et les organisateurs ont averti qu’il pourrait encore être annulé purement et simplement.

Lors d’une réunion vendredi entre le conseil d’administration du festival et les autorités de la ville, il a été décidé de faire reculer l’événement. Il fonctionnera désormais en octobre. 21-30, 2020.

“L’inquiétude suscitée par la propagation du COVID-19 après les vacances de Chuseok (Thanksgiving coréen) était la principale raison du report de la date”, a déclaré le festival. «Cependant, si le protocole de distanciation sociale de niveau deux est poursuivi ou intensifié pendant la période reportée du festival, le Festival international du film de Busan pourrait finalement être annulé.»

Tous les événements en plein air sont annulés, y compris les cérémonies d’ouverture et de clôture, les salutations en plein air et les séances de discussion ouvertes, afin d’empêcher les foules de se rassembler. “Il n’y aura pas d’invitations internationales, ni de réceptions ou de fêtes organisées pour offrir des opportunités de réseautage aux professionnels de l’industrie cinématographique”, a déclaré le festival dans un communiqué.

Afin de se concentrer largement sur les projections de films et de minimiser les autres événements, les sélections officielles ne seront projetées qu’au Busan Cinema Center, Centum City, conformément aux directives gouvernementales. Le marché asiatique des contenus et du film nouvellement renommé, le marché des projets asiatiques et le forum BIFF seront tous hébergés en ligne.

De plus amples détails seront annoncés lundi après-midi lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement a relevé les directives de distanciation sociale du niveau 1 au niveau 2 (sur une échelle de 1 à 3) pour l’ensemble du pays le 23 août, après que les taux d’infection à coronavirus ont commencé à dépasser 100 par jour. Dans la capitale Séoul, les autorités ont adopté un «niveau 2,5» depuis le 31 août, alors que la capitale est devenue un nouvel épicentre.

De nouveaux taux d’infection ont depuis baissé et l’état d’alerte actuel de Séoul devrait être réduit dans les prochains jours. Mais il est à craindre que la période Chuseok, où les gens voyagent traditionnellement et se retrouvent avec leur famille, puisse à nouveau envoyer une contamination plus élevée.