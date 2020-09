Le diffuseur public de Los Angeles, KCET, a confirmé la programmation épisodique de son 21e «Fine Cut Festival», qui présente des courts métrages d’étudiants cinéastes du sud de la Californie.

Les finalistes seront diffusés sur KCET tous les mercredis à 22 heures à partir du 30 septembre, puis tous les jeudis à 23 heures au niveau national sur LinkTV, à partir du 1er octobre. Plus de 400 films ont été soumis en mai et juin par des cinéastes inscrits dans 40 écoles du sud de la Californie; les finalistes ont été choisis dans les catégories des courts métrages documentaires, d’animation et narratifs (moins de 25 minutes).

Les gagnants dans chacune des trois catégories seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix virtuelle préenregistrée le 29 septembre. Les prix sont évalués entre 2 500 $ et 10 000 $, un étudiant étant également sélectionné pour le Jack Larson Southern California Student Filmmaker Award – qui envoie à la vitrine des cinéastes émergents du pavillon américain au Festival international du film de Cannes en mai prochain (sous réserve de restrictions de voyage).

Les finalistes et les gagnants de chaque catégorie ont été choisis par des juges, dont le critique de film Deadline Pete Hammond; l’actrice / réalisatrice Yolonda Ross («The Chi», «How to Get Away With Murder»), la productrice créative de Six Point Harness / responsable du développement Wendy Willis («Hairlove»), la rédactrice en chef de Variety / l’animateur de KCRW «Screengrab» Michael Schneider, Dan Evans, vice-président senior des affaires créatives de DC Entertainment, productrice Renee Tajima-Peña («Américains d’origine asiatique», «Who Killed Vincent Chin?»), Président de Film Independent Josh Welsh, productrice / PDG de Frogbot Films Monica Lago-Kaytis («Zootopia») et réalisateur Tim Cruz («Meurtre dans la banlieue»).

Les finalistes et épisodes «Fine Cut» 2020:

«California Now and Then» (mercredi 30 septembre)

Les amis et la famille racontent la vie et la mort de Latasha Harlins, l’étincelle oubliée qui a déclenché les émeutes de 1992 à Los Angeles dans «The Dope Years: The Story of Latasha Harlins», un documentaire de l’USC. «Frog Catcher» de l’UCLA est inspiré par l’histoire vraie d’un homme transgenre en 1876. L’épisode se termine par «Doña Julia», un documentaire de Cal State LA et deux films d’animation, «Two» et «Sprout», de USC et Cal Arts respectivement.

Cinéastes: «Les années Dope: L’histoire de Latasha Harlins» (Allison Waite, USC); «Frog Catcher» (Reina Higashitani, UCLA); «Doña Julia» (Dilan Garcia Lopez, État de Californie); «Deux» (Lindsay Scanlan, Cal Arts); «Sprout» (Georgina Cahill, USC)

«Outsider» (mercredi 7 octobre)

Un chauffeur de taxi indépendant ne supporte pas que la grande compagnie de taxi 5 étoiles arrache des clients alors il forme une protestation dans «A-Tien», une comédie de la New York Film Academy. Ensuite, un orphelinat est envahi par une créature ténébreuse dans «Milk Teeth», un fantasme d’horreur de USC. Le documentaire «Faith Alone» de Cal State Long Beach et le film d’animation de l’USC «Low-Key» sont également inclus.

Cinéastes: «A-Tien» (Yueh Tzu Sun, NYFA); «Dents de lait» (Felipe Vargas, USC); «Faith Alone» (Jess Kung, Cal State Long Beach); «Low-Key» (Collin Schuster, USC)

«Un chemin différent» (mercredi 14 octobre)

Une femme retourne en Inde après la mort subite de sa mère alors qu’elle naviguait dans sa famille à «Unmothered» depuis l’USC. Le film du pavillon américain «Black Hat» révélant la double vie d’un pieux homme hassidique lors d’une soirée à Los Angeles «Nothing Down About It» est un documentaire de l’Université Loyola Marymount suivi de «The Kitchlets» et «Melted», deux films d’animation de Cal Arts.

Cinéastes: «Unmothered» (Urvashi Pathania, USC); «Black Hat» (Sarah Smith, American Pavilion Selection); «Rien à redire» (Skyler DeYoung, LMU); «Les Kitchlets» (Clarisse Chua, Cal Arts); «Fondu» (Shuting Zhong, Cal Arts)

«Don’t Panic» (mercredi 21 octobre)

L’Université Chapman propose un récit comique de l’époque où Johnny Carson a commencé la première crise du papier toilette dans le court métrage «Out of Stock». Une jeune femme mariée à un survivaliste paranoïaque doit s’échapper dans «The Art of Survival», de l’UCLA. Enfin, le court métrage «Hey Neighbor» de l’Université Chapman est suivi de deux courts métrages d’animation «Mr RuRu’s Adventure» de Cal Arts et «A HOLE» de USC.

Cinéastes: «Rupture de stock» (Bryan Taira, Chapman); «L’art de la survie» (Greg Armstrong, UCLA); «Salut voisin» (Emu Haynes, Chapman); “Monsieur. L’aventure de RuRu »(Siti Lu, Cal Arts); «UN TROU» (Molly Murphy, USC)

Voici un aperçu de la série: