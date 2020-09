Peut-être qu’à ce stade, vous vous demandez ce qu’est celui de l’hybride? De quoi s’agit-il? Bon, Eh bien, nous vous disons que MUTEK 2020 combinera des performances en direct avec des concerts en ligne. Cela signifie que il y aura des spectacles en direct sur certains forums canadiens, combiné avec du contenu enregistré dans les différentes villes qui accueillent habituellement le festival, comme San Francisco, Tokyo, Barcelone, Buenos Aires et clair, Mexique.

Selon les organisateurs, la programmation de cette année sera basée sur l’égalité, l’inclusion et la représentation de la diversité culturelle Montréal et le réseau international qui a créé le festival à travers le monde. Pendant les jours d’activités, Il y aura trois scènes virtuelles avec un public présent dans ses lieux d’origine et avec un public du monde entier connecté en ligne.

Quelles sont les activités?

Dans MUTEK 2020, vous entrerez dans une galerie interactive avec des expositions de VR, 360 ° ou des pièces sonores. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, Ils pourront entrer dans une salle de projection où ils auront une sélection de master classes et des présentations du Forum MUTEK, organisé par des artistes de renom dans les domaines de la conception sonore et de la créativité numérique, en plus comprendra une salle d’écoute avec une sélection continue de performances live enregistrées au festival depuis 20 ans.

Parlant spécifiquement de la participation nationale à l’édition hybride de MUTEK, notre pays rejoint cette méga expérience et célébration avec deux performances produites en collaboration avec les studios Inuts et Surface, qui sont chargés de créer des installations spectaculaires.

Comme si cela ne suffisait pas, ils seront rejoints par des artistes comme le multi-instrumentiste guatémaltèque, Mabe Fratti avec le designer visuel, Milena Pafundi et le producteur Destins gaspillés, qui sera en charge de l’éclairage de la piste de danse avec des visuels sponsorisés par L’avenir de l’avenir. Voici une vidéo avec la programmation complète:

Et comment entrer dans le festival?

Le meilleur de tout est que le festival atteindra le confort de nos maisons grâce à une technologie bénie. Du 8 au 13 septembre, nous vivrons six jours de beaucoup de musique, de propositions audiovisuelles et bien plus encore, et voir le festival est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à leur page officielle en cliquant ICI et de vous inscrire en utilisant votre compte Facebook, Google et de messagerie.

Maintenant Il vous suffit d’attendre la date pour arriver et de profiter de tout le contenu que vous avez préparé pour nous. Les concerts et festivals peuvent ne pas avoir lieu tels que nous les connaissons cette année, mais MUTEK s’est complètement adapté et en même temps nous montre que vous pouvez innover malgré tout. Êtes-vous prêt à vivre cette expérience de chez vous?